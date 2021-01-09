Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа





Об этом говорится в заявлении Twitter Safety.





Речь идет о личном аккаунте президента США, которую заблокировали после событий в Капитолии.





"После тщательного анализа недавних твитов из учетной записи @realDonaldTrump и контекста вокруг них мы навсегда заблокировали учетную запись из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию", - говорится в сообщении.