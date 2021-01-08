Назван еще один возможный преемник Меркель на посту канцлера ФРГ

Фото: Йенс Шпан (jens-spahn.de)









По данным газеты, Шпан рассматривает возможность выдвижения на пост канцлера от Христианско-демократического союза (ХДС). Представители партии рассказали Bild, что министр "открыто думает о баллотировании и четко говорил об этом на переговорах".





"Йенс Шпан ясно дал понять, что он открыт для выдвижения на пост канцлера, если его результаты голосования в марте будут намного лучше, чем у Армина Лашета", - сообщил источник.





При этом сам министр здравоохранения Германии в комментарии Bild пока отрицает такие планы.





Напомним, ранее преемником нынешнего канцлера Ангелы Меркель называли Фридриха Мерца, пишет news.rbc.ua





В конце года Меркель выступила с традиционным новогодним обращением, в котором подтвердила, что больше не будет баллотироваться в канцлеры Германии. Также она заявила, что за 15 лет у власти не было такого тяжелого периода, как во время пандемии COVID-19.



