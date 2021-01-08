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Назван еще один возможный преемник Меркель на посту канцлера ФРГ

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан может выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера Германии. По данным источников, на сегодня он рассматривает такую возможность.

Фото: Йенс Шпан (jens-spahn.de)

Об этом пишет Bild.

По данным газеты, Шпан рассматривает возможность выдвижения на пост канцлера от Христианско-демократического союза (ХДС). Представители партии рассказали Bild, что министр "открыто думает о баллотировании и четко говорил об этом на переговорах".

"Йенс Шпан ясно дал понять, что он открыт для выдвижения на пост канцлера, если его результаты голосования в марте будут намного лучше, чем у Армина Лашета", - сообщил источник.

При этом сам министр здравоохранения Германии в комментарии Bild пока отрицает такие планы.

Напомним, ранее преемником нынешнего канцлера Ангелы Меркель называли Фридриха Мерца, пишет news.rbc.ua

В конце года Меркель выступила с традиционным новогодним обращением, в котором подтвердила, что больше не будет баллотироваться в канцлеры Германии. Также она заявила, что за 15 лет у власти не было такого тяжелого периода, как во время пандемии COVID-19.
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