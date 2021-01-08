+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Ким Чен Ын заявил о необходимости улучшения отношений с миром

КНДР требуется всеобъемлющее расширение и развитие внешних связей с другими странами, говорится в докладе северокорейского лидера.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о необходимости улучшения отношений с миром, сообщает агентство Ренхап.


В докладе (Ким Чен Ына) говорится, что нам требуется всеобъемлющее расширение и развитие наших внешних связей", - сообщают северокорейские СМИ.

На съезде Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын пояснил, что такая необходимость продиктована, в частности, "сложившейся ситуацией и наступлением нового времени", пишет korrespondent.net

Издание отмечает, что северокорейские СМИ не уточнили, с какими именно странами намерен улучшать отношения Ким Чен Ын. 

Отметим, в новогоднем поздравлении Ким Чен Ын заявил, что в 2021 году КНДР приблизится к новой эпохе, когда будут реализованы "идеал и чаяние" народа страны
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]