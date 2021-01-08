+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Борисов: Не стоит играть в игры, навязываемые Лукашенко

Все инициативы, которые возникают вокруг "Всебелорусского народного собрания", носят эмоциональный характер и не способны повлиять на ситуацию, заявил в интервью "Белорусскому партизану" глава "Грамады" Игорь Борисов.

Борисов: Не стоит играть в игры, навязываемые Лукашенко
Оппозиция выдвинула целый ряд альтернатив: Валерий Цепкало предложил созвать демократический форум, Светлана Тихановская – народны сход, Владимир Мацкевич уже давно настаивает на проведении учредительного собрания. 

Первые две инициативы озвучены как альтернатива Всебелорусскому народному собранию, которое Лукашенко вознамерился провести 11-12 февраля.

Чем объяснить такой активный идеепад? «Белорусский партизан» побеседовал с председателем Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорем Борисовым.

- Это попытка перехватить политическую инициативу, попытка показать, что нет единого центра власти, который задает единое направление развития для всех. Так этого центра никогда и не было – это результат отсутствия выборов в Беларуси. Не удивлюсь, если в ближайшее время появятся новые подобные инициативы. 

- Почему сразу несколько аналогичных инициатив появилось в лагере демократов? Это недопонимание, отсутствие координации между структурами?

- Можно объяснить и отсутствием координации между центрами, и желанием присутствовать в публичном пространстве. Сейчас в тренде "Всебелорусское народное собрание", на которое повлиять никак нельзя, но запустить медийную волну возможно.

- Традиционная оппозиция планирует реагировать на "Всебелорусское народное собрание"?

- Альтернативы "Всебелорусскому народному собранию" выдвигают центры, которые в подавляющем большинстве находятся за рубежом. Более того, я убежден, что не следует ввязываться в состязание на поле, на котором все равно проиграешь: невозможно повлиять ни на формирование повестки дня, ни на процесс принятия решений "Всебелорусским народным собранием". 

Поэтому все инициативы, которые возникают вокруг этого "собрания", носят эмоциональный характер и не способны повлиять на ситуацию, к сожалению. 

- Как же добиться единства среди нескольких оппозиционных центров?

- Большинство центров, которые выдвигают подобные инициативы, находятся за рубежом. Демократические силы в Беларуси хорошо понимают суть процессов, которые происходят в стране, и невозможность поменять через подобные мероприятия ситуацию. 

Я более чем уверен, что не следует ввязываться в соперничество вокруг "Всебелорусского народного собрания", потому что оно полностью неконституционно, такой междусобойчик власти. 

А если мы ввязываемся в это состязание, то фактически признаем сам факт значимости "Всебелорусского народного собрания".


- И Лукашенко в качестве действующего руководителя страны.

- Да, признаем легитимность тех институтов, которые он навязывает обществу.

- Задачи и возможные последствия "Всебелорусского народного собрания"?

- Его задачи – укрепление и консолидация власти. Обычно на Всебелорусских народных собраниях утверждались планы на пятилетку – собрали в одном месте 2700 делегатов, и каждый чиновник должен понимать линию партии. 

Сегодня Лукашенко не в состоянии выиграть ни одну электоральную кампанию: ни президентскую, ни референдум, ни местные выборы. Выносить на "Всебелорусское народное собрание" принятие новой Конституции – не тот сценарий, на который власть рискнет пойти сейчас. 

Хотя под ОМОНовские дубинки можно обеспечить любой результат, это спровоцирует очередную волну протестов, насилия внутри общества. Поэтому самый лучший вариант для власти – заболтать ситуацию.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]