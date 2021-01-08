+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Жизнь по Оруэллу

...Ложь - это правда, любовь - это смерть... Если вы еще не читали Оруэлла, самое время, чтобы понять, в каком именно государстве мы сегодня живем.

Жизнь по Оруэллу
Происходящее сейчас в Беларуси - почти по Оруэллу, считает политолог Валерий Карбалевич.

"Если смотреть на официальный белорусский информационный экран, то почему-то сразу вспоминается Оруэлл: "война – это мир, свобода - это рабство"...

На фоне облав по минским дворам, погромов демократических организаций и активистов, в стране объявлен год "народного единства".

Но на этом издевательство над здравым смыслом не закончилось. 

Выступая в храме в праздник Рождества Лукашенко заявил: "Мы для всей планеты, всех стран примером являемся. Нет нигде такого мира и спокойствия, как в Беларуси". 

Это говорится о стране, где несколько месяцев бушевала народная революция, которая с лета находилась в топе мировых новостей как государство с самыми крупными социально-политическими протестами.

Чтобы описать сегодняшнюю белорусскую трагикомическую реальность, нужен исследователь масштаба Оруэлла", - написал Валерий Карбалевич в своем телеграме.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]