Они сидят за нашу свободу

Кто они?





В первую очередь следует отметить белорусского Робин Гуда – Сергея Тихановского. Он хотел создать страну для жизни. Однако его хождение во власть закончилось в Гродно 29 мая 2020 г., где он со своими сподвижниками проводил пикет по сбору подписей в пользу своей жены Светланы Тихановской.





Самопроизвольное падение молодого милиционера стало поводом и основанием для задержания всей веселой компании. С того времени они сидят, обрастая новыми обвинениями и расширяясь в своем составе.





Кого только не добавляли в их «группу»: блогеров из разных регионов страны, бывалых «зэков»-политиков (Николая Статкевича, Павла Северинца). И главное –

никто толком не знает, за что сидят ребята. Просто сидят,

поскольку практически никаких следственных действий с ними не проводят. 30 ноября срок содержания под стражей С. Тихановскому продлили еще на три месяца, ссылаясь на новое обвинение.





Другая группа «злодеев» образовалась вокруг неудавшегося кандидата в президенты, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. В разгар кампании по сбору подписей он был арестован по подозрению в коррупции. Вместе с ним был арестован его сын Эдуард, руководитель избирательного штаба, и ряд работников банка.





Некогда благополучный банк был, по сути, разграблен в результате масштабного обыска со стороны сотрудников Департамента финансовых расследований КГК. В настоящее время В.Бабарико и его сподвижники знакомятся с материалами многотомного уголовного дела.





Еще одна группа узников сидит по делу о создании так называемого Координационного совета. Первоначально дело было возбуждено по ч.3 ст.361 УК (публичные призывы к захвату государственной власти или совершение действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).





По этому делу были задержаны Максим Знак, Мария Колесникова, адвокат Илья Салей. Позднее, 22 декабря, Следственный комитет возбудил новое уголовное дело против членов Координационного совета. На этот раз по ч.1 ст.361, 361-1, 361-2 и ч.1 ст.357 УК. То есть, по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности, а равно заговора с целью захвата государственной власти.





К прежним "соучастникам" добавили еще Светлану Тихановскую, Ольгу Ковалькову, Павла Латушко, Сергея Дылевского.

Срок по этим статьям немалый.

Кто еще сидит?

24 декабря восьмой раз был осужден к административному аресту студент БГУИР и экс-сотрудник научно-технического центра КГБ Ян Солонович. С учетом срока по предыдущим судебным решениям он должен провести в неволе 114 суток (!!!).





Очевидно, что

такой поток административных арестов выходит за рамки не только закона, но и здравого смысла.

По всей видимости, случай Солоновича станет рекордом в книге репрессий нынешнего режима, наряду с трехкратным арестом (на 42 суток) мисс Беларусь-2008 Ольги Хижинковой.





Практика показывает, что белорусские суды не проявляют милости ни к кому, в том числе к пожилым людям. Их судят на общих основаниях и подвергают не только штрафам, но и арестам. Например, пенсионерку Елену Гнаук из Бреста 27 декабря задержали в 11-ый раз.





За участие в акциях она была несколько раз оштрафована и несколько раз отбывала арест (в общей сложности 27 суток). В отношении ее возбуждено уголовное дело по распространенной в последнее время статье 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»).





Меня впечатлила участь молодого блогера и создателя телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика. Он находится под стражей с 25 июня 2020 г. Первоначально ему было предъявлено обвинение по ст. 342 УК. Срок его содержания должен был завершиться 25 декабря.





Однако за десять дней до окончания срока ему предъявили новое обвинение – по ст.13 и ст.293 УК (приготовление к организации массовых беспорядков). Это вызвало взрыв негодования арестанта. В знак протеста он объявил бессрочную голодовку. Его поддержала жена. Позднее она прекратила забастовку.





Под стражей остаются три молодые журналистки – Екатерина Борисевич с информ-портала TUT.BY, Дарья Чульцова и Екатерина Андреева с телеканала БелСАТ.

Им предъявлены обвинения по уголовным делам. Как говорят юристы, они высосаны из пальца, то есть не имеют под собой реальных оснований.

Так, Чульцова и Андреева снимали из окна квартиры то, что происходит на известной площади Перемен, а Борисевич написала в своей материале, что по данным медицинской экспертизы Роман Бондаренко был трезв.





За освобождение Дарьи Чульцовой давал поручительство председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец и предлагал залог на 500 базовых величин (13 500 рублей). Однако следователь отказал.





23 декабря были задержаны руководитель учреждения «Журналісцкая майстэрня Прэс-клуб” Юлия Слуцкая и весь штат его сотрудников (4 человека), включая сына Юлии. Поводом послужила информация Департамента финансовых расследований КГК об обнаружении перевода средств из-за границы. Проводится расследование.





Как разобраться?

Понятно, что рано или поздно истина по всем обозначенным административным и уголовным делам будет установлена, а виновные в незаконных действиях привлечены к ответственности. Главный вопрос – когда это будет сделано и кто этим будет заниматься?





Ответ на поставленный вопрос может быть следующим. Нынешние власти не заинтересованы в пересмотре вынесенных судебных постановлений, поскольку сами к ним причастны в той или иной мере.





Значит, надо ждать лучших времен, а именно: когда произойдут демократические преобразования, в том числе в сфере судов и правоохранительных органов. Результатом этого процесса станет судебно-правовая реформа. Она должна не только изменить действующая систему, но и обновить кадровый состав наших «правоохранителей».





Единственное, что может остаться в неизменном виде, это – следственные изоляторы, ИВС, колонии и тюрьмы. Их «гостями» могут стать те, кто сегодня бездумно махает дубинками, пишет липовые протоколы, дает лживые показания, шьет белыми нитками уголовные дела, выносит неправосудные решения.





Хочется надеяться, что назревшие перемены должны произойти уже в наступившем году и ситуация изменится к лучшему. Слишком много страданий и несправедливости довелось испытать пробудившимся к новой жизни белорусам.





Их «раны» надо залечить. Таким «бальзамом» может стать новая система судов и правоохранительных органов с новым кадровым составом. В проекции она уже имеется.