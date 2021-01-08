В Беларуси официально поменялся герб
Для герба внесли варианты исполнения в золотом цвете
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официальный герб
8 января вступил в силу Закон Республики Беларусь от 4 января 2021 г. № 83-З об изменении государственных символов страны.
Для герба внесли варианты исполнения в золотом цвете и объемном серебряном. Переработали двухцветный вариант.
Из существенных изменений — изображение континента сместили так, что по центру теперь Беларусь и Европа. А Россию подвинули вправо.
Ранее заместитель председателя комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту парламента Беларуси Виктор Свилло рассказал, что готовится законопроект об изменениях герба Беларуси.
А известный белорусский дизайнер Владимир Цеслер разместил на своей странице в facebook свой вариант герба Беларуси.
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Источник: telegraf.by
12:13 08/01/2021
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