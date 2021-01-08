+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

В Беларуси официально поменялся герб

Для герба внесли варианты исполнения в золотом цвете
1 из 2
официальный герб
8 января вступил в силу Закон Республики Беларусь от 4 января 2021 г. № 83-З об изменении государственных символов страны.

Для герба внесли варианты исполнения в золотом цвете и объемном серебряном. Переработали двухцветный вариант.

Из существенных изменений — изображение континента сместили так, что по центру теперь Беларусь и Европа. А Россию подвинули вправо.

Ранее заместитель председателя комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту парламента Беларуси Виктор Свилло рассказал, что готовится законопроект об изменениях герба Беларуси.

А известный белорусский дизайнер Владимир Цеслер разместил на своей странице в facebook свой вариант герба Беларуси.

#1#
Источник: telegraf.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
По поводу событий в США.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]