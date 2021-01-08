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Умер Михаил Сазонов - это он писал антикоррупционный доклад депутату Лукашенко

5 января ушел из жизни экс-заместитель руководителя Администрации президента Михаил Сазонов, об этом TUT.BY рассказала его супруга Раиса Дашкевич. Михаил Юрьевич входил в состав команды Александра Лукашенко, когда тот впервые участвовал в президентских выборах в 1994 году.




Михаилу Сазонову было 64 года. В последнее время он сильно болел.

— Два месяца он провел в кардиоцентре. Лег он с сердцем, там заразился еще коронавирусом, — рассказала Раиса Дашкевич.

Михаил Сазонов окончил географический факультет БГУ. Работал геологом в научно-исследовательских и инженерно-изыскательских организациях. В 1980-х перешел в МВД. Занимался борьбой с экономической преступностью и коррупцией. Работая в милиции, получил юридическое образование. Участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС.

В 1993 году с должности заместителя начальника республиканского управления по борьбе с экономической преступностью был направлен в парламентскую антикоррупционную комиссию, которую возглавлял Александр Лукашенко. Во время предвыборной компании, когда избирали первого президента Беларуси, был одним из руководителей штаба в команде Лукашенко.

С 1994 года Сазонов работал в Администрации президента. Был заместителем и первым заместителем руководителя.

С 1999 года по 2000 год, находясь в должности помощника президента, участвовал в подготовке договора о создании Союзного государства. По данным lenta.ru, Михаил Сазонов также возглавлял специальную экспертную группу, представлявшую белорусские власти на переговорах с оппозицией, проходивших при посредничестве консультативно-наблюдательной группы ОБСЕ по Беларуси.

В 2000 году ушел в отставку с государственной службы и занялся бизнесом.

Прощание с Михаилом Сазоновым пройдет сегодня, 8 января, по адресу: Минск, ул. Кульман, 33 с 12.00 до 14.00.
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