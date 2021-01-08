







Фонарщик уже больше 10 лет является символом города и его живой «достопримечательностью». С 2009 года изо дня в день, невзирая на жару или холод, он поднимается по лестнице и вручную зажигает и гасит керосиновые лампы в фонарях, установленных на улице Советской. Время зажжения фонарей обозначают на специальных часах, которые располагаются на пересечении улицы с проспектом Машерова. Говорят, если подержаться за пуговицу на форме фонарщика и загадать желание, оно обязательно исполнится.

Шестое по счету Всебелорусское народное собрание пройдет 11−12 февраля 2021 года. Как рассказывал Александр Лукашенко, на ВНС будут подведены итоги пятилетки, а делегатам предстоит рассмотреть программу социального-экономического развития на 2021-2025 годы, оценить механизмы, за счет которых можно будет обеспечить экономический рост и сохранить модель социального государства.





Вскоре после этого член президиума Координационного совета, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко обратился к делегатам Всебелорусского народного собрания (ВНС) и рассказал о возможных последствиях участия в нем. Он предостерег делегатов от захвата власти неконституционным путем.



