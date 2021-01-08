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"Власти настолько ее боятся, что не могут отпустить даже под домашний арест"

Наша самаяневероятная Мария Колесникова уже 4 месяца в тюрьме, а на днях ей продлили срок содержания под стражей еще на 2 месяца.

"Власти настолько ее боятся, что не могут отпустить даже под домашний арест"
Свою дочь Александр не видел уже четыре месяца. Все это время Мария Колесникова содержится под стражей. "Моя жизнь теперь проходит от письма до письма. Я очень жду сообщений от Марии и всегда ношу ее письма с собой", - рассказывает Александр Колесников. Власти отказывают ему в свиданиях с дочерью.

Марию Колесникову задержали 8 сентября 2020 года в Минске и пытались насильно выдворить из Беларуси. Однако на белорусско-украинской границе она отказалась покидать страну и разорвала свой паспорт. 

После этого Марии предъявили обвинение в "попытке захвата власти", а недавно она стала еще и фигурантом дела о "создании экстремистского формирования", которое завели на членов Координационного совета. 

6 января Колесниковой продлили срок содержания под стражей еще на два месяца. 

О решении Марии идти в политику, ее письмах из тюрьмы и исходе уголовного дела DW говорила с отцом и сестрой Марии Колесниковой.

Отец Колесниковой: Мария - человек убеждений

Мария Колесникова большую часть жизни занималась музыкой и культурой, долгое время флейтистка жила в Германии. На прошедших выборах она сначала возглавляла штаб экс-банкира Виктора Бабарико, а после его ареста присоединилась к Светлане Тихановской и "женскому триумвирату", митинги которого имели оглушительный успех.

Уже после выборов Мария стала членом президиума Координационного совета оппозиции, против которого власти Беларуси сразу же возбудили уголовное дело о захвате власти: в итоге все члены Совета либо арестованы, либо насильно выдворены из страны.

Несмотря на то, что родственники Марии понимали, что участие в президентской кампании в Беларуси может быть опасным, отговаривать ее никто не пытался. 

"Я знаю, если Маша что-то решила для себя, то отговаривать бесполезно. Я сейчас понимаю, что это решение было для нее важно. Более того, я ее поддержала и тоже стала членом инициативной группы Бабарико", - рассказывает сестра оппозиционерки Татьяна Хомич, которая в последнее время часто говорит от имени Марии Колесниковой.

Внезапное исчезновение, а затем задержание дочери Александр Колесников тяжело переживал, хотя внутренне был готов к подобному исходу событий. 

"Когда твой ребенок попадает в такую ситуацию, и ты не знаешь, что произошло, кто за этим стоит и какие действия последуют, это, конечно, очень тяжело. Прежде всего я думал о сохранности ее жизни, ведь я знаю об исчезновении наших политиков в 90-х", - делится своими переживаниями отец Марии.

Инцидент с порванным паспортом, который произвел большое впечатление на белорусов, Колесников называет протестом против беззакония: 

"Маша по жизни человек убеждений, она часто говорила о том, что у нас нарушаются базовые права человека, поэтому меня не удивил ее поступок. Хотя сама форма протеста поразила - принять такое решение требует мужества".

Письма Колесниковой полны оптимизма

Сейчас контакт с Марией родственники поддерживают через письма, а также через адвокатов, которые рассказывают о ее состоянии.

"Я регулярно пишу ходатайства разрешить свидания, но пока положительного ответа нет. Наше законодательство освобождает органы от объяснений - мне просто приходит типовая отписка", - говорит отец Колесниковой. 

С письмами, по его словам, также есть проблемы: "Последнее письмо я получил 20 декабря, она написала, что это ее 15-е письмо в декабре, но я получил только 10 писем и открыток. Получается, пять куда-то исчезли".

Все письма Марии Колесниковой очень позитивные и преисполнены хорошего настроения, рассказывает Татьяна Хомич. 

"В тюрьме она занимается спортом, насколько это возможно - умудряется бегать, чтобы сохранить физическую форму. Она пишет о книгах, которые читает и, конечно, о том, как по всем скучает и о той поддержке, которую она чувствует от белорусов - говорит, что мы все невероятные". Все письма Марии заканчиваются ее уже традиционным сердечком.

В качестве примера Машиного оптимизма Татьяна приводит отрывок из ее письма, где она пытается найти полезное в своем заключении: 

"Возможность изнутри наблюдать за происходящим, а еще и на себе прочувствовать - это важное знание и опыт. Уверена, что так как огромное количество людей прошло через СИЗО и тюрьмы - это изменит в будущем саму пенитенциарную систему. Даже не сомневаюсь, что многие сидельцы будут выдвигать инициативы и предложения по гуманизации и улучшению условий содержания людей", - пишет Мария Колесникова.

Колесникову поддерживают европейские политики

Татьяна Хомич рассказывает, что после задержания сестры ее основным занятием стала работа по освобождению Марии. Колесникову очень поддерживают в Европе, и, в частности, в Германии - письма от европейских политиков родственники стараются прикладывать к каждой жалобе и ходатайству, чтобы власти понимали, что о ситуации Марии знает весь мир. 

"Я благодарен поддержке со стороны многих посольств стран Евросоюза, американского посольства. Очень важно понимать, что ты не один в этой беде", - отмечает Александр Колесников.

Продление срока содержания Марии Колесниковой под стражей еще на два месяца Татьяна Хомич связывает со страхом, который Мария вызывает у правящего режима. 

"Власти любым путем пытаются как можно дольше продержать ее в изоляции. Они ее боятся настолько, что не могут позволить изменить меру пресечения на более мягкую - домашний арест или поручительство, ведь для них это большая угроза", - считает сестра Марии.

Тем не менее родственники не прекращают подавать жалобы и надеются на освобождение Колесниковой. Ее отец отмечает, что Мария - стойкий и мужественный человек, и с достоинством выдержит все испытания. 

"Вы знаете, я очень горд, - говорит Александр Колесников. - За короткий период Маша смогла стать если и не политиком, то по крайней мере выразителем идей и пожеланий многих белорусов".
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