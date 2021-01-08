



Президент России Владимир Путин встретил Рождество в древнем храме в Новгороде, у исторических истоков Руси. Глава государства явился на берега озера Ильмень, спустившись с темных небес, под мощный рев вертолетных лопастей, а затем добрался по водам до острова, где расположена старинная церковь Cвятого Николая, на судне на воздушной подушке, словно играя с цитатами из культового кинофильма «Остров». Заодно президент на камеры освоил очередное экзотическое транспортное средство.





Но самое главное – Путин опять выступил в роли духовного лидера нации. Ранее это случилось на Пасху, когда храмы были закрыты, и президент в специальном послании внушал оптимизм приунывшим россиянам. Вот и теперь он обратился к верующим и гражданам со словом, которое раньше принадлежало религиозным лидерам. Под тесными сводами древнего храма глава государства стоял без маски, лицом к лицу с музейными работниками, трижды облобызался со священником, словно демонстрируя, что с началом массовой вакцинации пришло избавление от болезненного «поветрия». Президент начал свое рождественское послание со слов об ожидании чудес, но было понятно, что победу над пандемией России несет не неведомое чудо, а мобилизация возможностей могучего государства.





«Русская православная церковь, другие христианские конфессии уделяют неустанное внимание вопросам нравственного здоровья общества, укрепления института семьи, воспитания подрастающего поколения, искренне заботятся о поддержании межнационального и межрелигиозного диалога», - сказал в своей речи президент. Можно услышать в этих словах дежурную похвалу, а можно – намек на то скромное место, которое занимают в общегосударственном масштабе церковные организации. Как и в предыдущие десятилетия, они играют вспомогательную роль, помогают сохранять стабильность и общественное согласие, но настоящая сакральная сила, конечно, - в идее державности.





Президент также высказал довольно оригинальную мысль, что Господь не обязательно исполняет обращенные к нему просьбы, но Его любовь проявляется в том, что Он позволяет к Себе обращаться. Это, по мнению, Путина, и есть путеводная звезда человечества. Вероятно, он проводил параллели с Вифлеемской звездой.





Во всяком случае, богословские размышления президента прозвучали не столь парадоксально, ведь и патриарх Кирилл в тот же вечер сочельника высказал не менее оригинальную идею, сравнив не верящих в коронавирус с неверующими в Бога. К слову, в проповеди главы РПЦ и его рождественском интервью на гостелеканале было не ме ше политики, если не больше, чем в кратком видеообращении президента.





Напомним, Путин и в своем новогоднем поздравлении 31 декабря обратился к духовным проблемам, упомянув «традиции, данные нам предками». Это была фактически аллюзия к принятой в ушедшем году новой редакции Конституции. Но, кроме политического намека, обращает на себя внимание то, что с каждым годом обращения президента все в больше степени наполняются почти религиозным содержанием. Пусть это высказывания, далекие от сугубо церковного контекста, и они всегда соблюдают межконфессиональный баланс, но наращивание моральной риторики уже не выглядит как случайность. Понятно, что это тенденция. Можно сделать вывод, что пресловутые духовные скрепы становятся все более значимым компонентом государственного строительства.





С другой стороны, эти президентские «проповеди» наводят на мысль о процессе замещения, когда синкретическая концепция духовных скреп, общих для всех народов России, все менее нуждается в конкретном религиозном содержании и все более наполняется тем, что называется «гражданской религией». Наглядным и довольно красочным примером стали народные гуляния у главного храма Вооруженных сил РФ. Рождественская литургия под гигантскими сводами воинского собора едва ли не затмила богослужение в храме Христа Спасителя, куда пустили только несколько сот верующих.





Александр Лукашенко также воспользовался рождественским поводом, чтобы заявить о своем доминировании в политической и духовной жизни страны, которая все более явно копирует российскую модель отношений церкви и государства.





«Нам надо взять в руки голову и задуматься о нашем будущем, - сказал Лукашенко. - Именно в этот святой день Он (Господь. – «НГ») оттуда предупреждает нас. Он нас предупреждает, чтобы мы думали о будущем, думали о будущем наших детей. Это очень актуально и очень важно. Мы должны понимать, что только вместе можем спасти этот клочок земли, и наши дети смогут после нас жить своим умом на своей земле. В новогоднем послании я уже сказал об этом, что мы можем потерять то, что есть. И самое страшное - мы можем это потерять безвозвратно». «Мы снова вернемся к тому, как жили предыдущие поколения. После 1917-го, после Октябрьской революции, до нее. Ну не хотим мы, я это точно знаю, чтобы наши дети ходили в лаптях и опять под плеткой. Ну не нужно нашим детям это!» - воскликнул белорусский лидер.





Эти слова довольно внушительно звучат на фоне той серии принудительных мероприятий, которые Лукашенко провел в отношении церковных организаций. Недавно подал в отставку глава местных католиков, который позволял себе довольно критичные высказывания в адрес режима Лукашенко. Президент хорошенько припугнул и экзархат РПЦ в Белоруссии. Произошла смена экзарха. Новый Минский митрополит не на шутку озабочен ликвидацией юридического лица Булорусской православной церкви, потому что некоторые ее представители, как и католики, выступили в поддержку оппозиции, начиная с августа проводящей уличные акции протеста.





Лукашенко указал, что недаром на Рождество посетил именно Крестовоздвиженский храм в Минске. Эта церковь - мемориал советским воинам, которые погибли в этом месте в годы Великой Отечественной войны. «Это люди, которые не предали, которые не сдались. Это люди, которые боролись и погибали в годы Великой Отечественной войны. Это очень важно для нас сейчас. Вся наша Беларусь, как я часто говорю, - памятник той войне. Ну не должны мы, белорусы, даже в мелочах героизировать нацизм. Не должны мы! Во имя памяти тех погибших. Мы должны свято чтить тех людей, благодаря которым сегодня живем», - заявил глава государства.





Как и в России, в Беларуси память о Великой Отечественной войне – важнейшая часть государственности, сакрализованная едва ли не в большей степени, чем христианская составляющая национальной идеи. Духовные скрепы – прежде всего культ национальной независимости и сильной державы. Эту мысль в унисон высказывают Путин и Лукашенко.