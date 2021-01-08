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Жена Игоря Лосика просит неравнодушных беларусов помочь убедить мужа прекратить голодовку

Жена политзаключенного Игоря Лосика Дарья просит помочь убедить мужа прекратить голодовку.

Жена Игоря Лосика просит неравнодушных беларусов помочь убедить мужа прекратить голодовку
В эфире радио «Свабода», она говорит о том, что многие пишут ей слова поддержки и присылают дочке подарки, однако самое важное для нее - сохранить отца и мужа, а потому просить его прекратить голодовку (которую он держит уже 24 дня - по состоянию на 8 января - прим. БП).

«Единственное, о чем я хочу попросить – чтобы как можно больше людей писали Игорю с просьбой прекратить голодовку, потому что моей дочке нужен отец, а мне – муж. (…) 

Я пытаюсь его переубеждать и каждый раз ему это передаю, свои слова, слова его родителей, но, к сожалению,  у него такой характер – пока сам не поймет, что это не нужно и это не работает, он не остановится. А сколько он готов пройти, я не знаю. 

И мне страшно. Поэтому я прошу как можно больше ему писать и просить его остановиться», — говорит она.

Дарья посещала Игоря 6 января. По ее словам, он не жалуется на здоровье, но адвокат говорит, что подзащитный очень бледный. 

В тюрьме его регулярно посещает врач, однажды брали кровь на анализ, но результатов не сообщили. 

Игорь пьет препарат нормогидрон и иногда – растворимую аскорбиновую кислоту. 

У него гастрит, но сейчас он на него не жалуется. 

На прошлой неделе тюремный врач сказал Лосику, что голодать полезно. Но Дарья полагает, что это оттого, что в тюрьме нервничают из-за голодовки ее мужа. 

11 января адвокат Лосика будет обжаловать его нахождение под стражей.

Писать Игорю Лосику можно по адресу: 

Следственная тюрьма №8, 222163, г. Жодино, ул. Советская, 22А.
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