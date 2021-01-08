В эфире радио « Свабода », она говорит о том, что многие пишут ей слова поддержки и присылают дочке подарки, однако самое важное для нее - сохранить отца и мужа, а потому просить его прекратить голодовку (которую он держит уже 24 дня - по состоянию на 8 января - прим. БП).





«Единственное, о чем я хочу попросить – чтобы как можно больше людей писали Игорю с просьбой прекратить голодовку, потому что моей дочке нужен отец, а мне – муж. (…)





Я пытаюсь его переубеждать и каждый раз ему это передаю, свои слова, слова его родителей, но, к сожалению, у него такой характер – пока сам не поймет, что это не нужно и это не работает, он не остановится. А сколько он готов пройти, я не знаю.





И мне страшно. Поэтому я прошу как можно больше ему писать и просить его остановиться», — говорит она.





Дарья посещала Игоря 6 января. По ее словам, он не жалуется на здоровье, но адвокат говорит, что подзащитный очень бледный.





В тюрьме его регулярно посещает врач, однажды брали кровь на анализ, но результатов не сообщили.





Игорь пьет препарат нормогидрон и иногда – растворимую аскорбиновую кислоту.





У него гастрит, но сейчас он на него не жалуется.





На прошлой неделе тюремный врач сказал Лосику, что голодать полезно. Но Дарья полагает, что это оттого, что в тюрьме нервничают из-за голодовки ее мужа.





11 января адвокат Лосика будет обжаловать его нахождение под стражей.





Писать Игорю Лосику можно по адресу:

Следственная тюрьма №8, 222163, г. Жодино, ул. Советская, 22А.







