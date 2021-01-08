



Раньше, когда власти проводили Всебелорусское народное собрание (ВНС), они пытались делать хоть какую-то имитацию народного представительства. А сейчас даже на имитацию не рискнули, пишет политический аналитик Валерий Карбалевич.





На фоне облав по Минским дворам, погромов демократических организаций и активистов в стране объявлен год народного единства. Словно насмехаясь над здравым смыслом. За все годы лукашенковского режима никогда не было такого сильного контраста, разрыва между официальной риторикой и реальностью. По уровню демагогии такая практика напоминает сталинские времена, когда на фоне массовой кампании изобличения «врагов народа» газеты писали о «нерушимом единстве советского народа».





В том же русле следует рассматривать и весь проект, связанный со Всебелорусским народным собранием. Власти подают его как выразителя воли народа. Однако на самом деле здесь снова контраст между официозной риторикой и реальностью, причем еще больше, чем до сих пор.





Раньше, когда власти проводили Всебелорусское народное собрание, они пытались делать хоть какую-то имитацию народного представительства. На некоторых предприятиях проводились формальные собрания, на которых якобы выбирали делегатов на ВНС или уполномоченных на районное собрание, это показывали по БТ.





Теперь же, согласно БелТА, раскрывающему содержание указа № 492 о проведении ВНС, трудовые коллективы как субъекты выбора «делегатов» не упоминаются. Представители на ВНС избираются "районными и городскими советами депутатов и наиболее многочисленными общественными объединениями". То есть-ФПБ, БРСМ, «Белой Русью».





Это значит, что сейчас даже на имитацию не рискнули. Ведь есть риск, что через трудовые коллективы на ВНС могут просочиться неблагонадежные граждане. Вот же на провластном митинге на площади Независимости 16 августа один выступающий довольно критически оценил поведение власти. Видимо, в спешке не просчитали всех. А ВНС нужно сделать стерильным. Поэтому не до игры в демократию.





Другое дело, какой вообще смысл в этом ВНС? От того, чтобы принять на нем новую Конституцию, Лукашенко, по его словам, отказался. Тогда зачем? Принять пятилетний план? Кому и зачем это нужно? План прошлой пятилетки провален. Здесь бюджет и план на 2021 год с трудом приняли, и то в последний момент. Ведь экономическая ситуация очень неопределенная. На внутреннюю аудиторию это никак не повлияет. Скорее станет дополнительным раздражителем.





Возможным адресатом этого спектакля одного актера может быть Москва. Мол, смотрите, я выполняю обещания, данные в Сочи, веду диалог с народом. Вероятно, Кремль готов принять и признать эту имитацию, хотя и понимает всю фарсовость и декоративность упомянутой инсценировки. Но только как первое действие, за которым должны произойти какие-то другие, более реальные шаги.





В общем, кажется, что сегодня этот ВНС для Лукашенко - какой-то чемодан без ручки. И бросить жалко, и нести непонятно зачем. Кажется, просто Лукашенко считает, что если нарушить давно заведенную традицию и сейчас не проводить ВНС, то номенклатура и его немногочисленные сторонники подумают, что в стране что-то не так, какой-то непорядок. Поэтому с помощью этого собрания нужно доказать, что у нас все в порядке, ничего необычного не происходит. А революция 2020 года - это какой-то короткий досадный эпизод, который нужно поскорее забыть.





Но одно дело, когда упомянутый выше контраст между риторикой и реальностью существует только в пропагандистской плоскости. Гораздо хуже, когда он изображает истинную картину мира в одной правящей голове.



