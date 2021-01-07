США: задержаны 52 человека, а 14 полицейских получили травмы

Американские законодатели призвали провести проверку полиции Капитолия после штурма здания сторонниками Трампа. При этом некоторые конгрессмены высоко оценили реакцию правоохранительных органов.





Призывы к расследованию возглавили два демократа, которые в новом Конгрессе возглавят подкомитеты, контролирующие бюджет полиции Капитолия.





«Появится много видеороликов, часть из которых вызовет беспокойство, а часть продемонстрируют героизм. Необходимо провести полное расследование, чтобы выяснить, каким образом была так быстро нарушена система безопасности Капитолия», – заявил сенатор Крис Мерфи.





Конгрессмен Тим Райан указал на недостаточно тщательную подготовку к митингам.





Член Палаты представителей Ильхан Омар добавила: «Мы тратим миллиарды долларов на национальную безопасность, а сегодня не смогли защитить столицу нашей страны от беззаконной толпы. Это неприемлемо!»





Сенатор-демократ Крис Мерфи (архивное фото)





Серия событий в среду началась с выступления Трампа на митинге в парке Эллипс неподалеку от Белого дома. Президент призвал своих сторонников продолжать оспаривать результаты выборов, в то время как члены Конгресса готовились утвердить подсчет голосов выборщиков.





Вскоре после этого демонстранты ворвались в здание Капитолия, и конгрессменов эвакуировали.





Столичная полиция сообщила, что были задержаны 52 человека, а 14 полицейских получили травмы.





Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер ввела комендантский час, который действовал всю ночь. Около девяти вечера законодатели вернулись в Капитолий, чтобы возобновить заседание.





Сенатор-республиканец Митт Ромни поблагодарил полицию Капитолия, ФБР, Секретную службу и Национальную гвардию, высоко оценив их «профессионализм и храбрость».





«Я благодарен вам за то, что вы обеспечиваете нашу безопасность каждый день, и особенно сегодня», – написал он в «Твиттере».





Конгрессмен-демократ из Орегона Эрл Блуменауэр поблагодарил «невоспетых героев» Капитолия: обслуживающий персонал и сотрудников административных служб.





ФБР призывает граждан делиться фотографиями, видео и информацией о зачинщиках беспорядков.





В преддверии инаугурации Байдена мэр Вашингтона продлила режим чрезвычайного положения на 15 дней, «чтобы обеспечить мир и безопасность».





Усилия по обеспечению безопасности в ходе инаугурации возглавляет Секретная служба, но обычно ей помогают другие ведомства: полиция Капитолия, столичная полиция, Федеральное управление гражданской авиации и Национальная гвардия.





Согласно сайту полиции Капитолия, ее годовой бюджет составляет около 460 миллионов долларов, а в штате числятся более 2300 человек.



