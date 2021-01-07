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Беляцкий: командира минского ОМОНа обвиняли в пытках еще в 1999-м

Руководитель правозащитного центра» Весна " Алесь Беляцкий рассказал, как много лет строилась система пыток задержанных и заключенных в Беларуси.

Он цитирует заявления задержанных в октябре 1999 года, которые сильно напоминают свидетельства последних месяцев. В одной из жалоб упоминается нынешний командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба, который в 1999 году командовал взводом.
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