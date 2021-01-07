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Депутатов Мингорсовета, осудивших насилие, не взяли на Всебелорусское собрание

Делегатами на Всебелорусское народное собрание стали 55 из 57 депутатов Мингорсовета.




Как пишет ТГ-канал "Честные люди", два человека, которые не попали в этот список, — Ольга Тесакова и Павел Бочарников.

Тесакова выходила на воскресные марши с плакатом "Депутаты против насилия" и обращалась к своим избирателям с просьбой досрочно отозвать ее из депутатского кресла.

Бизнесмен Бочарников предлагал, чтобы Мингорсовет осудил жестокие действия и насилие силовиков на улицах столицы, а также разрешил массовые акции протеста.

Это игнорирование "неправильных" депутатов особенно выразительно выглядит на фоне властных призывов "перевернуть страницу".
Еврорадио
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