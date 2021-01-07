Трамп пообещал уйти 20 января
Действующий президент США Дональд Трамп пообещал, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту, демократу Джо Байдену, несмотря на то, что сам Трамп не согласен с результатами прошедших в стране президентских выборов.
"Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты говорят в мою пользу, тем не менее, 20 января произойдет упорядоченная передача власти", - процитировал Трампа в Twitter его помощник Дэн Скавино.
Трамп, слова которого приводит Скавино, добавил, что, "хотя это означает конец величайшего первого срока в истории президентства, это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой".
15:42 07/01/2021
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