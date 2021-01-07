Лукашенко: «Хочу, чтобы мы не повторили предыдущий год»









«Рождество — тот праздник, который как минимум на год вперед определяет новую жизнь.





Я очень хочу, чтобы мы не повторили предыдущий год, хотя я не клеймил его позором. Нам нужен был этот год, чтобы мы поняли, взявшись за ум, и подумали над будущим.

Чтобы мы увидели всех, кто с нами рядом, чтобы мы четко определились, кто есть кто. Нам нужен был этот год, но он нужен был нам в прошлом. Я не хочу, чтобы он повторился в этом и будущем году», — сказал Александр Лукашенко.





Также он отметил, что новый год «будет лучшим, если мы не просто захотим, а сделаем все необходимое, зависящее от каждого из нас так, чтобы этот год был лучше».