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Лукашенко: «Хочу, чтобы мы не повторили предыдущий год»

Сегодня Александр Лукашенко приехал встречать Рождество в столичном храме Воздвижения Креста Господня. Там он высказался о планах на наступивший год и упомянул год прошедший, передает БЕЛТА.

     


«Рождество — тот праздник, который как минимум на год вперед определяет новую жизнь.

Я очень хочу, чтобы мы не повторили предыдущий год, хотя я не клеймил его позором. Нам нужен был этот год, чтобы мы поняли, взявшись за ум, и подумали над будущим.
Чтобы мы увидели всех, кто с нами рядом, чтобы мы четко определились, кто есть кто. Нам нужен был этот год, но он нужен был нам в прошлом. Я не хочу, чтобы он повторился в этом и будущем году», — сказал Александр Лукашенко.

Также он отметил, что новый год «будет лучшим, если мы не просто захотим, а сделаем все необходимое, зависящее от каждого из нас так, чтобы этот год был лучше».
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