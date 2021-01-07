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В Беларуси за время протестов административно задержали 25 тыс. человек. Суммарно они получили 83 тыс. суток ареста

Чаще всего на митингах в Беларуси задерживали людей в возрасте от 19 до 40 лет. Также за пять месяцев протестов задержали не менее 170 несовершеннолетних и 295 людей старше 60 лет.


С 9 августа, когда в Беларуси начались массовые митинги против результатов президентских выборов, по 31 декабря в стране задержали 25 326 человек. Об этом 6 января сообщил правозащитный центр "Весна" совместно с волонтерской службой.

Всего с начала митингов произошло 26 577 задержаний – а это значит, что более тысячи человек задерживали два и больше раз.

По подсчетам волонтеров, за указанный период было задержано не менее 170 несовершеннолетних и минимум 295 человек старше 60 лет. Наибольшее количество задержанных, согласно собранным данным, составили люди в возрасте от 19 до 40 лет – более 10 500 человек.

Суды Беларуси в отношении задержанных вынесли не менее 6886 постановлений об арестах и 3889 постановлений о штрафах по статьям 23.34 (нарушение порядка проведения массовых мероприятий) и 23.4 (неповиновение правоохранителю) Кодекса об административных нарушениях. При этом предупреждение было вынесено только в 87 случаях, а количество прекращенных дел не превысило 20.

Общее количество суток, которые отбывали мирные демонстранты, за почти пять месяцев составило 83 006, а сумма штрафов достигла 1,8 млн белорусских руб. (19,8 млн грн).

Как отмечает "Весна", чаще всего выносились решения о наказании 15 сутками ареста – 2230 случаев.

При этом при задержаниях было избито не менее 381 человека, госпитализация потребовалась в 482 случаях, не менее 10 человек получили огнестрельные ранения и пять человек были убиты, отмечают правозащитники.
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