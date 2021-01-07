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Лукашенко показал телефон в своем кабинете

Российская журналистка Наиля Аскер-заде выложила трейлер своей программы «Действующие лица» на канале «Россия-1» с Александром Лукашенко. Помимо прочего в кадре появляется и большой стационарный телефон. Показываем его, а заодно вспоминаем, какие телефоны были замечены у глав других государств.




В передаче Наили Аскер-заде промелькнул вот такой черно-золотой телефон. В один момент журналистка садится за него, и Александр Лукашенко шутит, что сейчас она будет управлять страной и принимать звонки.

«А с Путиным вы тоже по этому телефону разговариваете?» — спрашивает Наиля.

«Хочешь, наберу сейчас Путина тебе», — отвечает Лукашенко.

Напомним: Александр Лукашенко ранее говорил, что смартфоном не пользуется. 

«Может, это и плохо: у меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти iPhone и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься», — заявил он в 2020 году.

По его словам, если кто-то ему звонит по мобильному телефону, то аппарат приносит адъютант. Впрочем, и это происходит крайне редко. «Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется? Нет», — добавил Александр Лукашенко.
 
Однако весной 2020 года Telegram-канал «Пул Первого» выложил видео, где Лукашенко говорил по мобильному телефону с Михаилом Гуцериевым. 
TUT.by
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