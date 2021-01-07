Предпосылкой к созданию этой платформы стали неоднократные призывы со стороны действующих органов власти к тому, чтобы народ формировал своих представителей для ведения национального диалога, говорят авторы проекта.





– «Сход» является тем инструментом, который позволит сделать это эффективно и прозрачно. За платформой не стоят какие-либо политические силы или партии – это независимая и некоммерческая гражданская инициатива, воплощенная в жизнь командой, состоящей из белорусских программистов, представителей бизнеса и креативной индустрии, исключительно на волонтерских началах, – рассказывают создатели.









Как работает «Сход»?

Вся страна разделена на районы и участки – в основу положено текущее административное деление Беларуси, а также данные Белстата. От каждого участка могут выдвигаться кандидаты, которые в дальнейшем (в случае их избрания) будут выражать интересы тех, кто за них проголосует. Для выдвижения нужно заполнить анкету и загрузить видеообращение, в котором кандидат выражает свою позицию по тем или иным вопросам. Далее избиратели, при помощи смартфонов с установленным Telegram/Viber и включенной функцией определения геолокации, голосуют. В голосовании могут принять участие только те люди, чей аккаунт в мессенджере привязан к номеру белорусского оператора.





Вопрос доверия

– На первом этапе текущей избирательной кампании «Схода» все просто: любой человек может заполнить анкету, загрузить свое видеообращение – и его профиль появится на сайте, – рассказывают создатели. – На этапе подсчета голосов сложностей уже больше, и одна из проблем, с которой мы сталкиваемся в том случае, если хотим сохранить простоту процесса и анонимность избирателей, – это техническая невозможность определить, является ли проголосовавший совершеннолетним. Однако мы знаем, что на каждом участке процент несовершеннолетних примерно одинаков. Соответственно, их голоса не смогут исказить итоговую картинку. То же самое касается и людей, которые владеют двумя и более сим-картами.





По словам авторов, в случае возникновения сомнений по поводу распределения голосов на участке у них есть разные планы действий: от отправки пуш-уведомлений избирателям с просьбой каким-либо образом верифицировать свой голос (вплоть до того, чтобы поставить физическую подпись) до проведения повторного голосования.





Платформа «Сход» открыта для аудита со стороны любой организации: государственной или частной.





Что дальше?

«Сход» не пытается заместить собой органы государственной власти или управления. Но платформа является своего рода п щадкой для праймериз (предварительного отбора возможных представителей) и позволит мотивировать к действиям наиболее активных граждан, идеи и убеждения которых близки широким кругам избирателей:





– Ощущая народную поддержку, кандидат сможет выдвигать свою кандидатуру для участия в различного рода собраниях, а также инициировать таковые, в рамках существующего законодательства. Кроме этого, для делегатов «Схода» будет создана отдельная площадка, где они смогут обсуждать любые вопросы и приходить к взвешенным решениям. Планируется, что такие обсуждения будут транслироваться онлайн в открытом доступе, – говорят авторы «Схода».





При чем здесь Александр Лукашенко?

Работая над этой платформой, ее авторы рассчитывают на активность со стороны людей – как кандидатов, так и избирателей, – и на то, что они осознают важность собственного участия в развитии и жизни страны. Также они надеются, что действующие органы власти увидят в платформе «Сход» не противника, а союзника, который хочет помочь диалогу состояться…





– По нашему мнению, главным заказчиком этого продукта стал Александр Лукашенко в тот момент, когда заявил следующее: «Пожалуйста, формируйте своих представителей и будем вести диалог». Что ж, мы вдохновились идеей и сделали один из первых шагов, разработав удобную платформу для поиска таких представителей и демонстрации поддержки их и их позиции по волнующим общество вопросам», – отмечают создатели «Схода».