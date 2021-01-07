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«Остановите насилие». Христиане Беларуси написали открытое письмо властям

В том числе подписи под письмом ставят действующие священники

«Остановите насилие». Христиане Беларуси написали открытое письмо властям
В интернете появилось открытое письмо от всех христиан Беларуси, направленное к представителям государственных органов. Авторы этого документа вновь напоминают о беззаконии и насилии в стране и о том, что у народа пытаются отобрать свободу:
 
— Сознательное искажение информации о результатах голосования на президентских выборах 9 августа 2020 года, лжесвидетельства в судах, дезинформация в СМИ, заведомо неправосудные решения — это не только нарушение законов Республики Беларусь, но и тяжкий грех. Не лги, не произноси ложного свидетельства — это Божья заповедь.  — говорится в письме. 
 
Подписавшиеся люди — а их уже больше 6 тысяч — просят чиновников сделать все, что от них зависит, чтобы остановить насилие и восстановить законность в Беларуси:
 
— Для этого необходимо освободить всех задержанных по политическим мотивам и привлечь к ответственности представителей государственных органов, нарушивших законы Республики Беларусь и провести новые президентские выборы в кратчайшие сроки, предусмотренные законодательством РБ.
 
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