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В Беларуси утвержден новый внешний вид государственного герба

В Беларуси утверждено обновленное изображение государственного герба. На Национальном правовом интернет-портале опубликован закон № 83−3 от 4 января об изменении закона «О государственный символах Республики Беларусь». Он вступил в силу после официально опубликования, передает TUT.BY.


Справа — новое изображение государственного герба


Законом утвержден новый внешний вид государственного герба. В нем изменена форма колосьев. Контур страны стал золотым, а не зеленым. Поменялись изображения клевера и льна. На земном шаре в нижней части уточнены контуры материков, также изменен их цвет. При этом сам шар немного повернулся, теперь на нем больше Европы и меньше России.

Отметим, что законопроект по изменению внешнего вида герба был разработан в Министерстве юстиции еще в начале прошлого года. Как сообщил тогда на пресс-конференции министр Олег Слижевский, «государственный герб сделают более миролюбивым, чтобы он позитивно воспринимался и в Беларуси, и на международной арене».

Изображения государственного герба, не соответствующие обновленному эталону и используемые до вступления закон в силу, могут использоваться до их замены. При этом замена таких изображений будет проводиться по мере их использования или прихода в негодность.

Также законом расширен перечень случаев применения государственного флага. Изображение госфлага может быть использовано в товарном знаке, знаке обслуживания в соответствии с законодательством о товарных знаках и знаках обслуживания.

Напомним, до 1995 года в Беларуси были другие государственные символы: бело-красно-белый флаг и герб «Пагоня». Изменили их в результате референдума, инициированного Александром Лукашенко. Автором нынешнего герба называл себя Леонид Синицын, в 1995 году он был руководителем Администрации президента. За основу был взят герб БССР.
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