+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Николай Автухович тяжело перенес коронавирус

Николай Автухович, которого обвиняют в терроризме, тяжело перенёс коронавирус. Об этом в своём facebook сообщил друг Николая, Василий Завадский.



"Спешу сообщить, что сегодня наконец-таки адвокат смогла увидеть Николая Автуховича.

Микола тяжело перенес коронавирус, его вывозили на стационарное лечение в госпиталь. ИВЛ не было, но был на кислороде.

Сейчас чувствует сильную слабость, одышку при нагрузке.

По-прежнему не имеет самых нужных вещей, одежды, средств гигиены, лекарств. Но надеемся, что всё это наконец-то примут в передачах или посылках.

Кстати, сегодня, в православное Рождество, у Николая День рождения.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра любоў на Каляды.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]