Николай Автухович тяжело перенес коронавирус









"Спешу сообщить, что сегодня наконец-таки адвокат смогла увидеть Николая Автуховича.





Микола тяжело перенес коронавирус, его вывозили на стационарное лечение в госпиталь. ИВЛ не было, но был на кислороде.





Сейчас чувствует сильную слабость, одышку при нагрузке.





По-прежнему не имеет самых нужных вещей, одежды, средств гигиены, лекарств. Но надеемся, что всё это наконец-то примут в передачах или посылках.





Кстати, сегодня, в православное Рождество, у Николая День рождения.