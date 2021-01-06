Лидеры республиканцев требуют досрочного смещения Трампа из-за событий в Вашингтоне
В таком случае власть в США на две недели перейдет к вице-президенту Майку Пенсу.
Среди лидеров Республиканской партии растет число людей, которые хотели бы досрочного ухода Дональда Трампа с поста президента из-за итогов событий в Вашингтоне.
Об этом сообщает CNN.
«Я думаю эти события стали шоком для системы. Как после этого он может еще две недели возглавлять страну?», — сообщил телеканалу анонимно представитель Республиканской партии.
В то же время, телеканал CBS сообщил, что в администрации президента обсуждают возможность задействовать 25 поправку Конституции, согласно которой президент признается недееспособным.
В таком случае власть в стране на две недели перейдет к вице-президенту Майку Пенсу.
В среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, где должны были утвердить победу демократа Джо Байдена. Обе палаты были вынуждены прервать заседание.
Позже американские СМИ сообщили, что в здании Конгресса ранили женщину. Позже стало известно, что она умерла в больнице.
Для подавления столкновений штаты Вирджиния и Мэриленд отправили Нацгвардию в Вашингтон.
Президент США Дональд Трамп попросил протестующих прекратить насилие.
Власти Вашингтона сообщили, что в городе введен комендантский час из-за протестов и столкновений, который возникли у здания Капитолия.
На совместном заседании Конгресса и Сената США успели утвердить только 12 из 538 голосов выборщиков.
До наступления комендантского часа в Вашингтоне полиция смогли очистить здание Капитолия от протестующих. Задержано более 20 человек.
Позже в Капитолии возобновилось совместное заседание Конгресса и Сената. Спикер Нэнси Пэлоси сообщила, что для утверждения результатов выборов может потребоваться вся ночь.
09:27 07/01/2021
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