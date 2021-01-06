+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Лидеры республиканцев требуют досрочного смещения Трампа из-за событий в Вашингтоне

В таком случае власть в США на две недели перейдет к вице-президенту Майку Пенсу.


Среди лидеров Республиканской партии растет число людей, которые хотели бы досрочного ухода Дональда Трампа с поста президента из-за итогов событий в Вашингтоне.

Об этом сообщает CNN.

«Я думаю эти события стали шоком для системы. Как после этого он может еще две недели возглавлять страну?», — сообщил телеканалу анонимно представитель Республиканской партии.

В то же время, телеканал CBS сообщил, что в администрации президента обсуждают возможность задействовать 25 поправку Конституции, согласно которой президент признается недееспособным.

В таком случае власть в стране на две недели перейдет к вице-президенту Майку Пенсу.

В среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, где должны были утвердить победу демократа Джо Байдена. Обе палаты были вынуждены прервать заседание.

Позже американские СМИ сообщили, что в здании Конгресса ранили женщину. Позже стало известно, что она умерла в больнице.

Для подавления столкновений штаты Вирджиния и Мэриленд отправили Нацгвардию в Вашингтон.

Президент США Дональд Трамп попросил протестующих прекратить насилие.

Власти Вашингтона сообщили, что в городе введен комендантский час из-за протестов и столкновений, который возникли у здания Капитолия.

На совместном заседании Конгресса и Сената США успели утвердить только 12 из 538 голосов выборщиков.

До наступления комендантского часа в Вашингтоне полиция смогли очистить здание Капитолия от протестующих. Задержано более 20 человек.

Позже в Капитолии возобновилось совместное заседание Конгресса и Сената. Спикер Нэнси Пэлоси сообщила, что для утверждения результатов выборов может потребоваться вся ночь.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра любоў на Каляды.
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]