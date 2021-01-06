



Среди лидеров Республиканской партии растет число людей, которые хотели бы досрочного ухода Дональда Трампа с поста президента из-за итогов событий в Вашингтоне.





Об этом сообщает CNN





«Я думаю эти события стали шоком для системы. Как после этого он может еще две недели возглавлять страну?», — сообщил телеканалу анонимно представитель Республиканской партии.





В то же время, телеканал CBS сообщил, что в администрации президента обсуждают возможность задействовать 25 поправку Конституции, согласно которой президент признается недееспособным.





В таком случае власть в стране на две недели перейдет к вице-президенту Майку Пенсу.