«Теневое ЦРУ»: Лукашенко уйдет с поста президента – но не из власти

Телеграм-канал Центра стратегических и внешнеполитических исследований обратил внимание на прогноз Stratfor по поводу развития событий в Беларуси.





Strategic Forecasting Inc. (Stratfor) — это американская частная разведывательно-аналитическая компания. В СМИ ее называют «теневым ЦРУ». Компания собирает информацию из разных источников, в том числе собственных, и составляет геополитические прогнозы для клиентов – их список конфиденциален.





Что же пишут американские аналитики?





По их мнению, Александр Лукашенко с трудом будет удерживать власть в своих руках, но, возможно, ему придется согласиться на реализацию плана транзита власти, чтобы заручиться поддержкой Москвы.





Кремль будет и дальше отказываться от политики экономического субсидирования главы Беларуси, предоставляя лишь ограниченные ресурсы для предотвращения полного коллапса – пока он, наконец, не запустит транзит власти.





Лукашенко попытается максимально затянуть этот процесс, но в конечном итоге отступит – хотя это перспектива не ближайших месяцев.





План транзита власти, скорее всего, будет включать в основном символические конституционные реформы. Возможно, Лукашенко уйдет с поста президента. Но не из власти, а на другой пост – например, главы парламента.





Американские аналитики считают, что преемники Лукашенко будут более склонны к интеграции с Россией.





По их мнению, весной протесты в Беларуси возобновятся, в том числе по причине ухудшения экономической ситуации.





Еще один вывод Stratfor: поскольку Кремль не потерпит прихода к власти оппозиции без тщательно согласованного соглашения о разделе власти, Беларусь в обозримом будущем станет еще одним источником трений в отношениях России с Европой и США.





При этом телеграм-канал Центра стратегических и внешнеполитических исследований считает:





«Администрация Байдена заинтересована в уводе внимания от скандалов на украинском направлении, включая обвинения в коррупции против Хантера Байдена. К тому же для Вашингтона белорусский политический кризис представляет возможность продекларировать возвращение к внешней политике, основанной на ценностях.





В Вашингтоне понимают, что решение белорусского политического кризиса невозможно без диалога с Кремлем, в противном случае в центре Европы вспыхнет еще один очаг напряженности. Более того, реальные (силовые) инструменты влияния на ситуацию в Беларуси имеются только у Москвы».





Напомним, что накануне Нового года Александр Лукашенко заявил, что предстоящее в феврале Всебелорусское народное собрание не уполномочено и не будет менять конституционные нормы. По его словам, это будет сделано на референдуме. О возможных сроках его проведения Лукашенко ничего не сказал.