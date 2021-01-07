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Конгресс продолжит заседание, чтобы назвать нового президента США

Работу возобновят в Капитолии, как только он будет допущен к использованию.


Конгресс США продолжит процедуру утверждения результатов выборов президента США среду вечером в Вашингтоне, несмотря на протесты и беспорядки сторонников Дональда Трампа.

Об этом говорится в письме спикера Палаты представителей Нэнси Пэлоси, которая она разослала конгрессменам, сообщает CNN.

В частности, она заявила, что решение о продолжении процедуры было утверждено после консультаций с лидером демократического большинства в Палате представителей Стени Хойером и организатором парламентского большинства Джимом Клайберном.

"После консультаций с Хойером и Клайберном, а также после звонков в Пентагон, Министерство юстиции и вице-президенту мы решили, что должны продолжить работу сегодня вечером в Капитолии, как только он будет допущен к использованию", - написала Пэлоси.

Напомним, до того, как сторонники Трампа ворвались в Капитолий парламентарии успели утвердить только 2% голосов выборщиков.

В Вашингтоне сторонники Дональда Трампа вышли на протесты против результатов президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Во время акции протеста произошли стычки с правоохранителями.

Позже неизвестные смогли прорваться через правоохранителей к зданию Капитолия, где парламент США должен утвердить результаты президентских выборов. Из-за инцидента заседание пришлось приостановить, а здание Конгресса закрыли на вход и выход.

Сообщалось, что в здании Капитолия ранили двух протестующих, одна женщина в результате умерла. При этом, по данным СМИ, несколько офицеров также получили ранения. 

В свою очередь Дональд Трамп распорядился отправить военнослужащих Национальной гвардии США в Капитолий, куда прорвались его сторонники, сорвавшие оглашение результатов выборов.

Противник Трампа на выборах Джо Байден назвал происходящее попыткой мятежа и "нападением на демократию".

Сторонники Трампа собрались у здания Капитолия, где сегодня Сенат США должен был утвердить результаты выборов президента. Лично Трамп накануне призывал их выйти на улицы. А сегодня заявлял, что ни за что не отдаст победу Байдену и будет сражаться до конца. А вчера обещал устроить адскую битву за Белый дом.
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