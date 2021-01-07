Сторонники Трампа захватили Капитолий. Что произошло в США

6 января 2021 года в полдень по вашингтонскому времени началось совместное заседание обеих палат Конгресса США, которые по закону окончательно утверждают результаты президентских выборов. Но список штатов по алфавиту (с итогами голосования) успели дочитать только до Аризоны, где выборщики отдали голоса демократам Джо Байдену и его вице-президенту Камале Харрис. Несколько конгрессменов и сенаторов от Республиканской партии заявили о своих возражениях. По указанию председателя Сената, действующего вице-президента Майка Пенса, конгрессмены разошлись по своим палатам, чтобы обсудить эти возражения.





Завершить дискуссию им не удалось. Неподалеку от здания Капитолия проходил митинг сторонников Дональда Трампа, на котором выступал сам действующий президент. Акция называлась «Марш за спасение Америки». Выступая на митинге, действующий президент США заявил: «Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражение», а также призвал сторонников пойти к Конгрессу, чтобы «поприветствовать наших храбрых сенаторов, конгрессменов и конгрессвумен». В итоге к Капитолию пришли тысячи людей. Сначала они ограничились стычками с полицией и охраной здания, но затем им удалось проникнуть в сам Капитолий. Находившихся в здании конгрессменов и журналистов эвакуировали, а сторонники Трампа ворвались в залы заседаний и кабинеты. В столкновениях пострадали несколько человек. В Вашингтон стянуты отряды Национальной гвардии.









В столкновениях погиб один человек. Женщина, получившая огнестрельное ранение в Капитолии, умерла в больнице. Эту информацию подтвердила полиция округа Колумбия, где расположен Вашингтон. Кто именно в нее стрелял, на момент публикации текста «Медузы» не было известно. Еще несколько человек, в том числе полицейские, пострадали в столкновениях. Один из пострадавших находится в критическом состоянии — он упал примерно с 10-метровой высоты, когда пытался взобраться на стену Капитолия.

Людей, захвативших Капитолий, разогнали силы спецназа. Задержаны не менее 13 человек. Через несколько часов после начала столкновений, когда порядок был восстановлен, заседание сенаторов и конгрессменов возобновилось.

Трамп опубликовал в твиттере видео, в котором заявил, что «выборы были украдены», и назвал их результаты «мошенничеством». Вместе с тем он призвал своих сторонников разойтись, не прибегать к насилию и соблюдать порядок. Twitter вскоре удалил эту запись за нарушение правил соцсети и объявил о блокировке аккаунта президента США сроком на 12 часов. Компания предупредила, что при новых нарушениях аккаунт может быть заблокирован на постоянной основе. В фейсбуке аккаунт Трампа заблокировали на 24 часа.

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