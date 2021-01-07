Сторонники Трампа захватили Капитолий. Что произошло в США
Днем 6 января протестующие ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне во время утверждения итогов президентских выборов и попытались сорвать этот процесс. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и спецсредства, чтобы сдержать сторонников Трампа. Конгрессменов и сенаторов срочно эвакуировали, в городе объявили комендантский час.
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6 января 2021 года в полдень по вашингтонскому времени началось совместное заседание обеих палат Конгресса США, которые по закону окончательно утверждают результаты президентских выборов. Но список штатов по алфавиту (с итогами голосования) успели дочитать только до Аризоны, где выборщики отдали голоса демократам Джо Байдену и его вице-президенту Камале Харрис. Несколько конгрессменов и сенаторов от Республиканской партии заявили о своих возражениях. По указанию председателя Сената, действующего вице-президента Майка Пенса, конгрессмены разошлись по своим палатам, чтобы обсудить эти возражения.
Завершить дискуссию им не удалось. Неподалеку от здания Капитолия проходил митинг сторонников Дональда Трампа, на котором выступал сам действующий президент. Акция называлась «Марш за спасение Америки». Выступая на митинге, действующий президент США заявил: «Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражение», а также призвал сторонников пойти к Конгрессу, чтобы «поприветствовать наших храбрых сенаторов, конгрессменов и конгрессвумен». В итоге к Капитолию пришли тысячи людей. Сначала они ограничились стычками с полицией и охраной здания, но затем им удалось проникнуть в сам Капитолий. Находившихся в здании конгрессменов и журналистов эвакуировали, а сторонники Трампа ворвались в залы заседаний и кабинеты. В столкновениях пострадали несколько человек. В Вашингтон стянуты отряды Национальной гвардии.
В столкновениях погиб один человек. Женщина, получившая огнестрельное ранение в Капитолии, умерла в больнице. Эту информацию подтвердила полиция округа Колумбия, где расположен Вашингтон. Кто именно в нее стрелял, на момент публикации текста «Медузы» не было известно. Еще несколько человек, в том числе полицейские, пострадали в столкновениях. Один из пострадавших находится в критическом состоянии — он упал примерно с 10-метровой высоты, когда пытался взобраться на стену Капитолия.
Людей, захвативших Капитолий, разогнали силы спецназа. Задержаны не менее 13 человек. Через несколько часов после начала столкновений, когда порядок был восстановлен, заседание сенаторов и конгрессменов возобновилось.
Трамп опубликовал в твиттере видео, в котором заявил, что «выборы были украдены», и назвал их результаты «мошенничеством». Вместе с тем он призвал своих сторонников разойтись, не прибегать к насилию и соблюдать порядок. Twitter вскоре удалил эту запись за нарушение правил соцсети и объявил о блокировке аккаунта президента США сроком на 12 часов. Компания предупредила, что при новых нарушениях аккаунт может быть заблокирован на постоянной основе. В фейсбуке аккаунт Трампа заблокировали на 24 часа.
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Избранный президент США Джо Байден сравнил действия сторонников Трампа с мятежом. «Наша демократия подверглась беспрецедентному нападению. В последнее время мы не видели ничего подобного. Это нападение на цитадель свободы, на сам Капитолий <…> Мы видим небольшую группу экстремистов, которые прибегают к беззаконию. Это не разногласия. Это беспорядки. Это хаос. Это граничит с мятежом. И этому надо сейчас же положить конец», — заявил Байден.
В округе Колумбия ввели комендантский час — он объявлен с 18:00 по местному времени 6 января сроком на 12 часов. По просьбе мэра округа Мюриел Баузер к охране порядка привлекли отряды Национальной гвардии — более тысячи военнослужащих.
Конгрессмены от Демократической партии призвали к импичменту Трампа. Они заявили, что он должен быть немедленно отстранен от должности — хотя ему осталось исполнять обязанности президента всего около двух недель, до инаугурации Джо Байдена. Кэтрин Кларк, избранная в Палату представителей от Массачусетса, назвала Трампа изменником, который подвергает опасности страну и американский народ. Александрия Окасио-Кортес, представляющая штат Нью-Йорк, опубликовала твит: «Объявить импичмент».
По мат. "Медузы"
08:08 07/01/2021
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