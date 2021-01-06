«Задержанные 9 августа должны быть признаны политзаключенными»

Брестчане Александр Бабич и Михаил Шабалюк получили сроки за эпизоды связанными с протестами, однако до сих пор не признаны политическими заключенными

Про это рассказала мать одного из парней — Жанна Загжецкая. Её сын — Александр Бабич, получил 3,5 года лишения свободы по статье 364 УК РБ («насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»). Эпизод имел место 9 августа на проспекте Машерова в Бресте, где в тот вечер произошли стычки демонстрантов с силовиками.





«Это был понедельник. Мы с мужем ждали его, должны были ехать помогать на дачу. 11 часов, а он не звонит. Я сразу насторожилась, давай на телефон звонить, а он был просто недоступен, отключен. Я говорю: «Саша, я еду на Восток (микрорайон), там что-то случилось». Я быстро одеваюсь, у меня руки трясутся и тут раздаётся звонок: «Это со Следственного комитета. Вашего сына задержали, ведем следственные дела, будем разбираться. Записывайте данные», – вспоминает вечер задержания брестчанина Александра Бабича его мать — Жанна Загжецкая.

Он, среди сотен других, вечером 9 августа 2020 года вышел на улицы Бреста в знак протеста против результатов президентских выборов. С тех пор они виделись с сыном лишь два раза в местном СИЗО №7.





«Я прямо аж заикаться стала. Для меня это как пропасть была. Я не могла долго его не слышать, хотя мы уже как два года живем в разных местах. Он на Востоке, а я в Центре с мужем. Мне всегда надо было слышать его голос, где он находится, как он, а тут его нету, и я не смогла (справиться с эмоциями). Сразу давай звонить к друзьям, где, что, какого адвоката брать. С первых дней чувствовалась поддержка, что правда в начале откликнулось больше чужих людей. Свои родные, чуть позже присоединились», – говорит Жанна Загжецкая.





Письмо Александра Бабича из СИЗО





Её вместе с другими женщинами приглашали на регулярные встречи матерей, задержанных по статьям Уголовного Кодекса РБ, связанных с августовскими протестами. Эти встречи организовывали представители лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», там они делились мнениями о произошедшем, поддерживали друг друга, общались с психологом, пише т 1reg.by





«Если бы он себя не защитил, возможно он был бы одним из тех, кого избивали в спортзале около Ленинского РОВД. В т вечер, 9 числа, вышли неравнодушные люди, потому что у них был крик души. В каждой семье поговори и узнаешь, что основная масса голосовала «против» и они просто вышли отстоять свой голос и показать, что не согласны. Если потасовка с силовиками и имела место, то это была защита. Защита от нападения. Я считаю только так», – эмоционально рассказывает мать Александра Бабича.





В своих письмах к матери из СИЗО Александр Бабич пишет о том, что переживает за полученный срок, считает это вычеркнутым из жизни временем. Основным же моментом в них, является нехватка информации о происходящем в стране и в частности о политической обстановке.





«Эта нехватка информации их (заключенных) ставит в тупик. Я открываю Telegram-каналы и негосударственные издания и просто в письмах составляю ему такую политическую сводку. Для них это как глоток свободы», – продолжает Жанна Загжецкая.





Со слов матери Александра Бабича, в СИЗО на его психологически давили, одевали наручники на время прогулки.





Александр Бабич





«Три с половиной года – это конечно много… Я надеялась на объективный суд. Особенно поразили показания милиционеров, которые свидетельствовали в суде находясь вне самого зала. Может они вообще там с бумажки просто читали? Один милиционер адекватно сказал, что он вел с Сашей диалог, после чего тот с группой молодежи отошел от силовиков», – суммирует Жанна Загжецкая.





Незадолго до «августовских событий», Александр Бабич открыл свое дело по продаже крафтовой упаковки. Неравнодушные к его судьбе люди стали приходить в этот магазин за покупками. В данный момент, поддерживает бизнес его мать и друзья.

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«Все наши задержанные дети, которые вышли 9 августа 2020 года отстоять свой гражданский выбор, должны быть признаны политическими заключенными. Вне зависимости от статьи Уголовного Кодекса», – закончила мать Александра Бабича.





Местные правозащитники заверили Жанну Загжецкую что будут разбираться с подобными случаями и отправлять необходимые бумаги на рассмотрение в вышестоящие инстанции.

Как правозащитники признают человека политзаключенным?

Термин:

Политический заключённый — лицо, находящееся под стражей или отбывающее наказание в виде лишения свободы, а также направленное на принудительное лечение в психиатрическую больницу, в деле которого присутствует явная политическая составляющая, например, оппозиция действующей власти как в виде действий ненасильственного характера, так и в виде вооружённой борьбы.





По данным правозащитной инициативы МЦГИ «Наш дом», не существует неких единых критериев, по которым человека можно отнести к числу политзаключённых.





Однако, в октябре 2012 года Парламентская Ассамблея Совета Европы впервые утвердила относительно общие критерии, по которым можно определить, является ли преследование и заключение человека под стражу политически мотивированным. А именно:





арест нарушает базовые гарантии Европейской конвенции о защите прав человека, в особенности права на свободу мысли, совести, религии, свободу выражения мнения и информации, а также свободу собраний и ассоциаций;





арест налагается исключительно по политическим причинам (правонарушение отсутствовало);





срок или условия заключения не пропорциональны тяжести преступления;





арест носит дискриминационный характер по сравнению с другими лицами;





заключение стало результатом судебных разбирательств, которые носили явно несправедливый характер и были связаны с политическими мотивами власти.





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