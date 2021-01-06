Лукашенко избрали делегатом Всебелорусского народного собрания. От Могилева
Президента Беларуси Александра Лукашенко избрали делегатом Всебелорусского народного собрания, говорится в сообщении близкого к пресс-службе главы государства телеграм-канала "Пул первого" в среду.
"Лукашенко снова избрали! Президента выбрали делегатом ВНС. Кстати, от города Могилёв", - говорится в сообщении.
Всебелорусское народное собрание пройдёт 11-12 февраля.
Как сообщалось, в начале декабря Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом и передать ему некоторые обязанности главы государства.
Лукашенко также предложил избирать делегатов на пятилетний срок. Роль их будет значительно выше.
фото: Иван Шилов, regnum.ru
При этом в конце декабря президент сообщил, что никакие конституционные нормы ВНС менять не уполномочено и не будет.
Всебелорусское народное собрание в 2021 году пройдёт в шестой раз. Первое такое мероприятие состоялось в октябре 1996 года перед референдумом о внесении изменений в Конституцию, пишет interfax.by
С тех пор такие собрания проходят каждые 5 лет, чтобы утвердить программу социально-экономического развития на следующую пятилетку.
Такие собрания прошли в 2001, 2006 и 2010 годах незадолго до президентских выборов. Пятое Всебелорусское народное собрание состоялось летом 2016 года, после выборов президента.
18:53 06/01/2021
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