Марии Колесниковой продлили заключение до 8 марта





Напомним, Марию похитили 7 сентября в центре Минска неизвестные, несколько дней родные и друзья ничего не знали о ее судьбе. Мария признана политзаключённой и узницей совести. Европарламент присудил ей премию имени Сахарова за вклад в борьбу за права человека.





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