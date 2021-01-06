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Марии Колесниковой продлили заключение до 8 марта

Следствие продлило меру заключения в виде содержания под стражей еще на два месяца, сообщает телеграм-канал Виктора Бабарико.


Напомним, Марию похитили 7 сентября в центре Минска неизвестные, несколько дней родные и друзья ничего не знали о ее судьбе. Мария признана политзаключённой и узницей совести. Европарламент присудил ей премию имени Сахарова за вклад в борьбу за права человека. 

Вы можете поддержать Марию письмом, открыткой или телеграммой: 

Тюрьма №8, ул.Советская,22а, Жодино, 222160
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