Казакевич: Власти не готовы пойти на освобождение политзаключенных

– Юрий Воскресенский недавно заявил, что на «Всебелорусском народном собрании» будет продвигать политическую амнистию. Как вы считаете, каковы шансы на то, что она действительно случится?





– В этом вопросе, конечно, все будет зависеть не от Воскресенского. Но думаю, он озвучивает эту повестку не по собственной инициативе – она согласована с властями.





Многое будет зависеть от того, на что будут готовы пойти политзаключенные. Конечно, могут возникнуть какие-то исключения, но, во-первых, чисто формально для попадания под амнистию человек должен признать вину. И конечно, сложно себе представить, что ключевые политзаключенные готовы признать вину.





Во-вторых, наверное, от политзаключенных будут требовать уступок политического характера. Например, отказа от участия в политике, выезда за пределы Беларуси или чего-то подобного.





Возможно, сначала могут амнистировать определенное количество людей, которые достаточно случайно попали под репрессии. Но не думаю, что власти пойдут на освобождение политзаключенных без видимых политических плюсов для себя.





– Какие могут быть основания у властей освободить политзаключенных?





– Основная причина – необходимо проводить деэскалацию, чтобы вернуть страну к нормальному развитию. Чтобы вернуть нормальный бизнес-климат, нормализовать отношения с Западом.





Еще одна весомая причина: на фоне репрессий проведение «Всебелорусского народного собрания» будет выглядеть несколько странно.





Но есть у властей и аргументы против таких действий. Есть опасения, что протестные настроения никуда не делись, продолжают существовать сильные запросы на проведение новых выборов, наказания виновных в насилии.





А так как ни по одному пункту требований протестующих ничего не сделано, то можно ожидать сохранения высокого уровня протестных настроений и всплеск их весной.





Поэтому внутри власти есть линия на то, чтобы превентивно действовать против потенциальных участников протестов, а никак не выпускать на свободу лидеров.





– А как же объявление Лукашенко 2021 года «годом народного единства»?





– Мне кажется, что пока это только заявка. Власти понимают, что нужно провести деэскалацию – через какое-то примирение или хотя бы путем раскола протестующих по основным вопросам. И уже дальше проводить политическую реформу – без деэскалации проводить ее для власти бессмысленно.





Но решат ли власти заняться этим в самое ближайшее время – сложно сказать. Как я уже сказал, есть аргументы и «за», и «против».









– Если власти всерьез начнут рассматривать вопрос об освобождении политзаключенных, будут ли они рассматривать варианты освобождения таких ключевых фигур как Бабарико, Тихановский, Колесникова?





– Это будет наиболее болезненным моментом. К этим фигурам наибольшее внимание и внутри страны, и за ее пределами. Мне кажется, что в ближайшее время перечисленные персоны вряд ли будут освобождены.

Это даже не вопрос гордости Лукашенко, а то, что они представляют для него реальную политическую угрозу – имеют популярность, могут объединить вокруг себя большое количество людей.

Власти могли бы освободить их, но только при условии, что те покинут страну. Выпустить людей с таким политическим потенциалом и оставить их внутри страны – для властей очень рискованно.