Государство-вымогатель: родные задержанных по делу "Пресс-клуба" перечислили СК 110 тысяч рублей
Родные арестованных по делу "Пресс-клуба" перечислили на счет Следственного комитета 110 тысяч рублей.
Таким образом они обеспечили погашение якобы нанесенных убытков от деятельности культурно-просветительского проекта на случай, если суд признает их виновными.
О том, что 6 января на счет Следственного комитета родные задержанных сотрудников "Gресс-клуба" перечислили почти 110 тысяч рублей, Cвободе рассказала дочь Юлии Слуцкой Александра.
"Сегодня мы внесли плату на счет Следственного комитета? - рассказала Александра Слуцкая. - Это называется “обеспечение погашения нанесенных убытков" — 109 769 рублей. Такая сумма фигурирует в материалах дела. В компенсации средств участвовали родные всех задержанных"
По словам Александры Слуцкой, компенсация средств не означает признания вины обвиняемыми.
Напомним, Юлию Слуцкую и ряд других сотрудников "Пресс-клуба" обвиняют в уклонении от уплаты налогов и содействии этому.
31 декабря предъявили обвинения
Юлии Слуцкой, основательницы " пресс-клуба»,
Сергею Ольшевскому, финансовому директору,
Алле Шарко, программному директору,
Петру Слуцкому, оператору,
Денису Соколовскому, оператору.
Всех их содержат под стражей в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.
Источник:
14:32 06/01/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение