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Государство-вымогатель: родные задержанных по делу "Пресс-клуба" перечислили СК 110 тысяч рублей

Родные арестованных по делу "Пресс-клуба" перечислили на счет Следственного комитета 110 тысяч рублей.

Таким образом они обеспечили погашение якобы нанесенных убытков от деятельности культурно-просветительского проекта на случай, если суд признает их виновными.

О том, что 6 января на счет Следственного комитета родные задержанных сотрудников "Gресс-клуба" перечислили почти 110 тысяч рублей, Cвободе рассказала дочь Юлии Слуцкой Александра.

"Сегодня мы внесли плату на счет Следственного комитета? - рассказала Александра Слуцкая. - Это называется “обеспечение погашения нанесенных убытков" — 109 769 рублей. Такая сумма фигурирует в материалах дела. В компенсации средств участвовали родные всех задержанных"

По словам Александры Слуцкой, компенсация средств не означает признания вины обвиняемыми.

Напомним, Юлию Слуцкую и ряд других сотрудников "Пресс-клуба" обвиняют в уклонении от уплаты налогов и содействии этому.

31 декабря предъявили обвинения

Юлии Слуцкой, основательницы " пресс-клуба»,
Сергею Ольшевскому, финансовому директору,
Алле Шарко, программному директору,
Петру Слуцкому, оператору,
Денису Соколовскому, оператору.

Всех их содержат под стражей в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.
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