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Адвокат Бабарико: Посещать его в СИЗО КГБ сейчас не позволяют

Адвокаты Виктора Бабарико не могут посещать его в СИЗО КГБ, рассказал TUT.BY адвокат экс-претендента в президенты Дмитрий Лаевский. Видеться с подзащитным сейчас адвокаты могут лишь при изучении материалов дела в административном здании КГБ.



— Виктор Дмитриевич здоров, чувствует себя нормально, совместно с адвокатами активно изучает материалы дела. Читая материалы, мы выясняем, на чем основаны претензии КГБ к подзащитному, готовимся к процессу. Позиция защиты вам известна — категорическое несогласие с обвинением, эта позиция неизменна с момента задержания Виктора Дмитриевича 18 июня прошлого года. Есть много аргументов за невиновность. Более детально мнение можно будет выразить по окончании ознакомления, — рассказал Лаевский.

Пользоваться фотосъемкой при изучении материалов дела защите не разрешили, посещать Бабарико в СИЗО КГБ адвокатам тоже сейчас не позволяется. Материалы дела защитники вместе с Виктором Дмитриевичем изучают, встречаясь в административном здании КГБ.

— Все это очень и очень сильно затрудняет нашу работу. Следующую неделю мы еще читаем материалы, такой срок установлен. По итогам ознакомления с материалами защита заявит ходатайства. А в зависимости от результатов их разрешения будут либо некие дополнительные процессуальные действия, либо дело будет направлено прокурору. Как я понимаю, ясность по вопросу назначения судебного процесса появится до конца января, — говорит Дмитрий Лаевский.
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