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Адам Михник: Белорусы показали, как можно выплюнуть кляп. И уже победили

Адам Михник, активный член движения Польской солидарности и основатель популярной Gazeta Wyborcza, объяснил, почему события в Беларуси имеют огромное значение для всего мира.


«Белорусы показали, как выплюнуть кляп и требовать соблюдения своих прав в стране, где диктатор одержим жаждой власти и держится только на дубинках, насилии, лжи. 

Поэтому клич «Уходи!» обращен ко всем диктаторам мира — с особым упором на тех, кто находится у власти или готовится к ней, в том числе и в моей стране», — написал в Gazeta Wyborcza Адам Михник.

«Что бы ни случилось, белорусский народ уже победил», — убежден польский интеллектуал. — И хотя Беларусь не была, как много лет назад писал писатель Алесь Адамович, «Вандеей перестройки», сегодня она стала настоящей надеждой демократической перестройки. Это восстание во имя достоинства и свободы».

Он добавил, что сегодняшняя Беларусь — надежда Европы. По словам Адама Михника, сейчас «судьба европейской истории смещается к Беларуси».
Источник: zautra.by
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