Тихановская: Тот, кто позволяет бить белоруса, не имеет права его представлять
Светлана Тихановская прокомментировала жёсткие задержания десятков людей, которые произошли вечером 5 января в разных районах Минска.
Напомним, неизвестные вооруженные люди приехали во дворы жилых домов, били и задерживали находящихся во дворах людей, врывались в подъезды, угрожали оружием.
"В Беларуси сейчас одни и те же люди отдают приказы бить и задерживать людей в их собственных дворах и планируют собрания, которые называют "всебелорусскими" и "народными". Очевидно, что тот, кто позволяет себе бить белоруса, не имеет никакого права представлять его интересы", - написала Тихановская в Telegram.
Светлана Тихановская заявила: "Мы не перевернем никакую страницу после того, как в родных районах нам угрожают оружием".
Она считает, что надо "стоять на своём, пока не построим ту страну и власть, которую заслуживаем".
Источник: euroradio
11:59 06/01/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение