+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Итоги года Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Тихановская: Тот, кто позволяет бить белоруса, не имеет права его представлять

Светлана Тихановская прокомментировала жёсткие задержания десятков людей, которые произошли вечером 5 января в разных районах Минска.

Напомним, неизвестные вооруженные люди приехали во дворы жилых домов, били и задерживали находящихся во дворах людей, врывались в подъезды, угрожали оружием.

"В Беларуси сейчас одни и те же люди отдают приказы бить и задерживать людей в их собственных дворах и планируют собрания, которые называют "всебелорусскими" и "народными". Очевидно, что тот, кто позволяет себе бить белоруса, не имеет никакого права представлять его интересы", - написала Тихановская в Telegram. 

Светлана Тихановская заявила: "Мы не перевернем никакую страницу после того, как в родных районах нам угрожают оружием". 

Она считает, что надо "стоять на своём, пока не построим ту страну и власть, которую заслуживаем".
Источник: euroradio
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Андрэй Дзмітрыеў
Беларусы! Вы достойны быть счастливыми в своей...
Ольга Карач
Общее желание на всю Беларусь
Михаил Пастухов
Дело Автуховича и ets.
Павел Знавец
Новогоднее пожелание на 2021-й. Из 2001-го…
Людмила Мирзаянова
ТЮРЕМНЫЙ УНИТАЗ КАК ЛИЦО БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ
Александр Волчанин
Олег Гайдукевич прав.
Канапацкая Ганна
А ВЕДЬ Я ПРЕДУПРЕЖДАЛА, ИЛИ СОВСЕМ НЕ...


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]