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В Украине объявили о расследовании причастности белорусских спецслужб к убийству Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что его ведомство располагает бОльшим количеством документов, чем было опубликовано в прессе.

В Украине объявили о расследовании причастности белорусских спецслужб к убийству Шеремета
И они свидетельствуют, что белорусские спецслужбы обсуждали в 2012 году вопросы устранения журналиста Павла Шеремета, передает Телеграф.

«В декабре месяце (2020 года — Ред) мы получили несколько больше материалов, чем были опубликованы вчера (4 января) в прессе, которые нам показывают, что в кругах белорусских спецслужб до 2012 года — последняя дата, по-моему, апрель 2012 года — обсуждались вопросы, связанные с убийством Павла Шеремета. 

Эти материалы были нами тогда приняты. У нас сделан целый ряд международно-правовых поручений с тех пор», — сказал в Харькове журналистам Арсен Аваков.

По словам главы украинского МВД, следователи уже договорились о проведении на территории ЕС мероприятий по расследованию. Первые должны пройти уже в январе.


Он отметил, что следователи еще продолжают анализировать полученные документы.

«Мы получили в руки достаточно много документов, сейчас они изучаются», — сказал Аваков.

Тем временем правящий в Беларуси режим до сих пор официально не прокомментировал сообщения EUObserver о том, что КГБ страны по заданию с самого верха мог готовить убийства политических оппонентов за рубежом. 

И пока эксперты выясняют подлинность записи и прогнозируют возможные последствия, ее авторы раскрыли новые детали дела.
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