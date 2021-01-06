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«Осуществляла оскорбления и видеосъемку»: стало известно, почему милиция прессует семью брестских активистов

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо разместил у себя в фейсбуке постановление о производстве осмотра жилица, которое объясняет, в связи с чем в его квартире 3 января проводился осмотр и почему может быть задержана его жена, тоже активистка кампании Полина Шарендо-Панасюк.



Согласно документу, 31 декабря в Московском РОВД г. Бреста зарегистрирован материал проверки о том, что 29 декабря в одном из телеграм-каналов размещен видеоролик задержания сотрудниками милиции Андрея Шарендо. На видео слышен голос женщины, которая допускает высказывания «оскорбительного характера и клеветы в адрес находящихся при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка сотрудников ОВД».

В ходе проверки было установлено, что видеосъемку и оскорбления «осуществляла» Полина Шарендо-Панасюк. В ее действиях милиция усматривает признаки составов преступлений, предусмотренных статьями 188 («Клевета») и 369 («Оскорбление») УК РБ.

Чтобы найти предметы и имущество, имеющие значение для материалов проверки, начальник Московского РОВД выдал постановление на осмотр жилища, который был проведен 3 января. В тот же день Полину Шарендо-Панасюк задержали, сейчас она находится в ИВС.

Андрея Шарендо, задержанного 29 декабря, выпустили из ИВС 4 января. Утром 6 января продолжится суд, где ему инкриминируют участие в одной из акций протеста в Минске, предположительно 8 ноября 2020 года.

Андрея Шарендо неоднократно судили за участие в акциях сторонников перемен и приговаривали к административному аресту. Его супругу также штрафовали за участие в акции протеста и неповиновение сотрудникам милиции.

Осенью 2019 года Полина Шарендо-Панасюк участвовала в парламентских выборах – она была зарегистрирована кандидатом в депутаты по Брестскому-Западному округу №1. Ее сняли с предвыборной гонки из-за выступления на телевидении и пикетов, в которых сама женщина и ее команда резко критиковали действующую власть и выборы.

А осенью 2020 года Полину вызвали на заседание комиссии по делам несовершеннолетних из-за того, что на акции протеста с ней и мужем был ребенок.

У супругов двое детей – сыновья 11 и 4 лет, пишет "Брестская газета".
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