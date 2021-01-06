«Обвинений не предъявляли». Адвокат Знака о новых уголовных делах против Координационного совета
Максиму Знаку не было предъявлено обвинений по двум новым уголовным делам против Координационного совета. Об этом Tut.by сообщил его адвокат Дмитрий Лаевский.
Напомним, Генпрокуратура возбудила два новых уголовных дела в отношении членов Координационного совета по фактам создания экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности и заговора с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
Члену президиума Координационного совета Максиму Знаку обвинений по новым делам предъявлено не было.
— Хочу подчеркнуть, что это — возбуждение дел, то есть подозрения, а обвинений таких Знаку не предъявлялось. Выдвижение этих подозрений защита считает беспочвенным, поскольку абсолютно очевидно, что никакого экстремизма в высказываниях и действиях Знака не было. Постановления о возбуждении этих двух новых дел защита обжалует, — рассказал Дмитрий Лаевский.
По первому уголовному делу, по которому Максим Знак обвиняется в призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), защита сегодня направила в Генпрокуратуру жалобу на все предыдущие отказы в прекращении уголовного преследования.
— Мы аргументировали отсутствие состава преступления, наша позиция не опровергнута, и настаиваем, что преследование адвоката Знака за выражение правового мнения, которое не содержит никаких противоправных призывов, должно быть прекращено. Об этом же говорится в ряде обращений крупнейших международных адвокатских ассоциаций, поступивших в адрес властей Беларуси. Сам Максим в норме, хотя в условиях СИЗО это и не легко, но настроение у него хорошее, рабочее, много читает. Продолжаем бороться, — говорит Лаевский.
10:56 06/01/2021
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