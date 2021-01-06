Игорь Макар, в прошлом - заместитель командира боевой группы антитеррористического спецподразделения МВД "Алмаз" в интервью Александр Лукашенко мог "распорядиться о физическом устранении" журналиста Павла Шеремета. , в прошлом - заместитель командира боевой группы антитеррористического спецподразделения МВД "Алмаз" в интервью DW пояснил, почему считает, что белорусский правительмог "распорядиться о физическом устранении" журналиста





"Думаю, что Павел обладал очень серьезной информацией о том, что касалось без вести пропавших политиков в 1999-2000 годах. Он серьезно занимался данной темой, причем во время выборов вышла книга Олега Алкаева "Расстрельная команда" (опубликована в 2006 году. - Ред.), что серьезно понизило рейтинг Лукашенко", - отметил Макар в беседе с DW во вторник, 5 января.





"Думаю, это и повлияло на то, что Лукашенко распорядился о физическом устранении Шеремета", - считает он. При этом, по мнению Игоря Макара, "у Лукашенко есть такая черта - мстительность". "Он на Шеремета был очень сильно зол", добавил бывший спецназовец.





Лукашенко мог планировать убийства своих критиков в Германии

Ранее Игорь Макар предоставил изданию EUObserver аудиозапись, как предполагается, тайно сделанную в апреле 2012 года в кабинете тогдашнего главы белорусского КГБ Вадима Зайцева во время его разговора с подчиненными.





На этой записи, подлинность которой пока не установлена, речь идет о необходимости выследить нескольких политических эмигрантов из Беларуси и противников Лукашенко с целью их возможного убийства.





После публикации записи Макар заявил о готовности приехать в Киев и дать показания. "Я планирую прилететь в Киев. Не знаю, когда. Это зависит от спецслужб Украины", - сообщил бывший спецназовец.





"Сейчас очень плохая ситуация с COVID-19, поэтому все зависит от них и, видимо, от следствия. Когда будет такая необходимость и будут какие-то факты, я, конечно, буду сообщать. А когда украинская сторона будет готова, чтобы я прилетел и дал показания, - я готов", - цитирует Макара интернет-издание "Суспільне.Новини".





Глава МВД Украины анонсировал следственные действия в Европе

Игорь Макар добавил, что передал записи украинским правоохранителям "примерно в декабре" 2020 года, но официального допроса пока не было.





"Но сегодня (4 января. - Ред.) со мной связывались украинские спецслужбы. Я разговаривал и дал свое согласие на сотрудничество. Я буду готов дать показания в Генеральной прокуратуре Украины. Я также сказал, что показания будет готов предоставить один из бывших сотрудников, который сейчас уехал в одну из стран ЕС", - сказал он.





Между тем в Службе безопасности Украины заявили, что не связывались с Макаром по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, передало издание "Українські новини". В свою очередь глава МВД Украины Аресен Аваков анонсировал возможные следственные действия в Европе уже в январе в связи с полученными им новыми материалами.









Публикация в EUobserver

Европейское издание EUobserver в понедельник, 4 января, опубликовало 24-минутную запись, из которой следует, что президент Беларуси Александр Лукашенко мог планировать физическое устранение некоторых белорусских политических эмигрантов в Европе.





Речь, по данным издания, идет, в частности, о бывшем сотруднике центрального аппарата главного управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями МВД Беларуси Вячеславе Дудкине, бывшем начальнике столичного СИЗО № 1 Олеге Алкаеве и бывшем командире 5-й отдельной бригады спецназа полковнике Владимире Бородаче, а также журналисте Павле Шеремете, который погиб летом 2016 года в результате взрыва автомобиля в Киеве.





По версии EUobserver, запись была сделана в апреле 2012 года, а голоса на ней принадлежат Вадиму Зайцеву (на тот момент - председателю Комитета госбезопасности Беларуси. - Ред.) и представителям подразделения спецназа "Альфа".





Официальный Минск пока публикацию не прокомментировал.