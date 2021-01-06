"Он был очень сильно зол". Макар рассказал, почему Лукашенко мог приказать "устранить" Шеремета
Бывший сотрудник спецподразделения МВД "Алмаз" Игорь Макар готов дать показания Генпрокуратуре Украины по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Игорь Макар, в прошлом - заместитель командира боевой группы антитеррористического спецподразделения МВД "Алмаз" в интервью DW пояснил, почему считает, что белорусский правитель Александр Лукашенко мог "распорядиться о физическом устранении" журналиста Павла Шеремета.
"Думаю, что Павел обладал очень серьезной информацией о том, что касалось без вести пропавших политиков в 1999-2000 годах. Он серьезно занимался данной темой, причем во время выборов вышла книга Олега Алкаева "Расстрельная команда" (опубликована в 2006 году. - Ред.), что серьезно понизило рейтинг Лукашенко", - отметил Макар в беседе с DW во вторник, 5 января.
"Думаю, это и повлияло на то, что Лукашенко распорядился о физическом устранении Шеремета", - считает он. При этом, по мнению Игоря Макара, "у Лукашенко есть такая черта - мстительность". "Он на Шеремета был очень сильно зол", добавил бывший спецназовец.
Лукашенко мог планировать убийства своих критиков в Германии
Ранее Игорь Макар предоставил изданию EUObserver аудиозапись, как предполагается, тайно сделанную в апреле 2012 года в кабинете тогдашнего главы белорусского КГБ Вадима Зайцева во время его разговора с подчиненными.
На этой записи, подлинность которой пока не установлена, речь идет о необходимости выследить нескольких политических эмигрантов из Беларуси и противников Лукашенко с целью их возможного убийства.
После публикации записи Макар заявил о готовности приехать в Киев и дать показания. "Я планирую прилететь в Киев. Не знаю, когда. Это зависит от спецслужб Украины", - сообщил бывший спецназовец.
"Сейчас очень плохая ситуация с COVID-19, поэтому все зависит от них и, видимо, от следствия. Когда будет такая необходимость и будут какие-то факты, я, конечно, буду сообщать. А когда украинская сторона будет готова, чтобы я прилетел и дал показания, - я готов", - цитирует Макара интернет-издание "Суспільне.Новини".
Глава МВД Украины анонсировал следственные действия в Европе
Игорь Макар добавил, что передал записи украинским правоохранителям "примерно в декабре" 2020 года, но официального допроса пока не было.
"Но сегодня (4 января. - Ред.) со мной связывались украинские спецслужбы. Я разговаривал и дал свое согласие на сотрудничество. Я буду готов дать показания в Генеральной прокуратуре Украины. Я также сказал, что показания будет готов предоставить один из бывших сотрудников, который сейчас уехал в одну из стран ЕС", - сказал он.
Между тем в Службе безопасности Украины заявили, что не связывались с Макаром по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, передало издание "Українські новини". В свою очередь глава МВД Украины Аресен Аваков анонсировал возможные следственные действия в Европе уже в январе в связи с полученными им новыми материалами.
Публикация в EUobserver
Европейское издание EUobserver в понедельник, 4 января, опубликовало 24-минутную запись, из которой следует, что президент Беларуси Александр Лукашенко мог планировать физическое устранение некоторых белорусских политических эмигрантов в Европе.
Речь, по данным издания, идет, в частности, о бывшем сотруднике центрального аппарата главного управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями МВД Беларуси Вячеславе Дудкине, бывшем начальнике столичного СИЗО № 1 Олеге Алкаеве и бывшем командире 5-й отдельной бригады спецназа полковнике Владимире Бородаче, а также журналисте Павле Шеремете, который погиб летом 2016 года в результате взрыва автомобиля в Киеве.
По версии EUobserver, запись была сделана в апреле 2012 года, а голоса на ней принадлежат Вадиму Зайцеву (на тот момент - председателю Комитета госбезопасности Беларуси. - Ред.) и представителям подразделения спецназа "Альфа".
Официальный Минск пока публикацию не прокомментировал.
10:24 06/01/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение