Цепкало: демфорум — это наш ответ Лукашенко и его собранию
Валерий Цепкало объявил о создании нового проекта — Белорусского демократического форума. Оппозиционный политик подчёркивает, что это ответ Александру Лукашенко и Всебелорусскому народному собранию, которое он собирается провести в феврале.
На сайте форума "каждый желающий может принять участие в общественных обсуждениях будущего Беларуси". Например, того, каким должно быть государственное управление.
Целью проекта называется "создание широкого международного движения в разных городах и странах мира". Он предназначен для белорусов и на родине, и за рубежом. Каждый из них может инициировать тему для общественного обсуждения.
10:15 06/01/2021
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