Цепкало: демфорум — это наш ответ Лукашенко и его собранию





На сайте форума "каждый желающий может принять участие в общественных обсуждениях будущего Беларуси". Например, того, каким должно быть государственное управление.





Целью проекта называется "создание широкого международного движения в разных городах и странах мира". Он предназначен для белорусов и на родине, и за рубежом. Каждый из них может инициировать тему для общественного обсуждения.







