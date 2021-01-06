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Лидер демократических профсоюзов Ярошук: Меня тоже собирались устранить

Председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов Александр Ярошук заявил в своем Facebook, что его «собирались устранить». Такое заявление он сделал, комментируя информацию о планах по убийству политолога Андрея Суздальцева.


«(Я) и сам был в качестве лица, которое собирались, по информации спецслужб, в начале нулевых устранить. Но это уже совсем другая история, как любит говорить Леонид Каневский в своих расследованиях. О ней я поведаю в следующий раз, чтобы добавить еще один пазл и показать, как выращивался в государстве чудовищный монстр, расправляющийся со своими оппонентами. Кровавый монстр, борьбу с которым ведут сегодня белорусы...»
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