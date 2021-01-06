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Иран просил Интерпол объявить Трампа в розыск

Иран обратился в Интерпол с запросом на арест Дональда Трампа и 47 других американских должностных лиц, связанных с убийством иранского генерала Касема Сулеймани в прошлом году.



Как сообщает Укринформ, об этом со ссылкой на слова представителя иранского Минюста Голамхосейни Есмаили пишет Al Jazeera.

"Исламская Республика Иран очень серьезно относится к преследованию и наказанию заказчиков и исполнителей этого преступления", - сказал Есмаиди.

Al Jazeera напоминает, что это уже второй подобный запрос Ирана, ведь в июне генпрокурор Тегерана направил в Интерпол запрос на арест Трампа и десятков американских чиновников, обвинив их в "убийстве и терроризме".

"Впрочем Интерпол, штаб-квартира которого находится во Франции, отказал в удовлетворении запроса Ирана, отметив, что устав организации запрещает ей принимать любые действия политического, военного, религиозного или расового характера", - говорится в материале.

Напомним: командующего Корпусом стражей исламской революции Касема Сулеймани убили 3 января 2020 года во время атаки с американского дрона в Багдаде. Приказ на авиаудар отдал Дональд Трамп.
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