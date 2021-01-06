Класковский: «Путин попал в капкан»

— Сменить президента белорусы могут, но только на выборах, подчеркивает Александр Лукашенко. Вроде бы цивилизованная формула (с подтекстом, что такие вопросы не на улице решаются), если бы не одна пустяковина: выборы как механизм в Беларуси практически уничтожены, — пишет Александр Класковский. — Заметьте: при этом не прозвучало слово «досрочные». То есть по умолчанию подразумеваются следующие очередные выборы президента, которые по календарю ЦИК должны пройти не позднее 20 июля 2025 года.





Но протестная часть общества (ее Лукашенко назвал сегодня меньшинством и заблудшими) явно не согласна ожидать еще четыре с половиной года. Вдобавок если новые выборы будут проводиться в том же стиле, что и прошлогодние, то альтернативным кандидатам все равно ничего не светит.





Это заколдованный круг, потому что система Лукашенко заточена только под сокрушительные (по версии ЦИКа) победы бессменного вождя, альтернатива выжигается напалмом.





Кремль наверняка не в восторге от того, что белорусский союзник, похоже, решил замылить конституционную реформу, общественный диалог и внеочередные выборы.





Но давить на Лукашенко при помощи экономических рычагов — затея рискованная. Можно спровоцировать новую волну протестов, политический хаос с непредсказуемыми последствиями. Короче, своими руками подтолкнуть ненавистную для Кремля цветную революцию.





Путин попал в капкан, когда поддержал собрата-авторитария в разгар протестов после выборов 9 августа.





Сейчас Москва скрепя сердце будет вынуждена еще неизвестно сколько времени иметь дело с белорусским вождем, который, по его же выражению, уцепился и держит страну, мотивируя это весьма немудрено: «Кроме Беларуси у меня ничего нет».





Конечно, и в Кремле не такие дураки (и тем более не фанаты), чтобы поддерживать Лукашенко в совсем уж безнадежной для него ситуации. Но факт то, что внешние акторы — будь то Россия или Запад — свергать режим не готовы или не способны.





Создать ситуацию, когда система Лукашенко треснет и станет расползаться по швам, могут лишь сами белорусы, желающие перемен.