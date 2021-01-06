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Карбалевич: Прежними методами удержать власть уже невозможно

То, что режим позволял политическим противникам прошлой весной, сейчас непозволительно. В наступившем году усиление, ужесточение репрессий будет преобладать, доминировать.


Эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич прогнозирует, что в наступившем году «усиление, ужесточение репрессий будет преобладать, доминировать». Более того, это может оказаться «единственной линией» во внутренней политике режима, подчеркнул аналитик в комментарии для Naviny.by.

«Прежними методами удержать власть уже невозможно. Это та ситуация, когда верхи не могут управлять по-старому, говоря словами классика революции. То есть режим должен быть более жестким. То, что он позволял политическим противникам прошлой весной, сейчас уже непозволительно», — говорит эксперт.

Вдобавок, по его мнению, Лукашенко, видимо, пришел к выводу, что именно жесткой позицией, репрессиями удалось погасить протесты. «А если эти методы хорошо работают, то зачем от них отказываться? Надо всех душить и давить, что, собственно говоря, и происходит», — так интерпретирует логику режима собеседник Naviny.by.
 
Более того, добавляет он, «власти даже не пытаются имитировать диалог». Пример — избрание делегатов Всебелорусского народного собрания: «Ранее трудовые коллективы участвовали в этом процессе хотя бы имитационно, сейчас и этого нет. Все решается на уровне районного руководства».

На проблему политзаключенных аналитик тоже смотрит без оптимизма: «Можно одних выпустить, новых набрать. Общее количество [в 2021 году] вряд ли уменьшится».
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