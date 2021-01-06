Об этом во время виртуальной конференции под эгидой брюссельской Ассоциации международной прессы заявил представитель Португальского председательства ЕС посол Нуно Брито, сообщает Укринформ





«В нашей повестке дня может быть, а может и не быть — в зависимости от обстоятельств — встреча со странами Восточного партнерства. Но это будет зависеть от развития событий, и я не готов сейчас говорить, состоится ли эта встреча, как планировалось, или нет », - сказал дипломат.





Как сообщалось, в марте 2021 года ЕС и страны-партнеры были намерены провести саммит для обсуждения перспектив этой программы на следующие 10 лет. Но кризис в Беларуси вызвал полный пересмотр отношений между ЕС и этим государством и введение санкций против чиновников режима Лукашенко. Также очевидно, что на проектах ВП скажется конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.





Восточное партнерство — политика Евросоюза, которая была основана в 2009 году, она имеет целью развитие сотрудничества между ЕС и шестью странами: Украиной, Молдовой, Беларусью, Грузией, Арменией и Азербайджаном.





В июне 2020 года на встрече лидеров Восточного партнерства и стран ЕС в формате видеоконференции Президент Владимир Зеленский отметил, что ВП является полезным для Украины по мере того, как приближает ее к членству в Евросоюзе.