Чем может закончиться плебисцит?

31 декабря при посещении РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание (ВНС) менять конституционные нормы не уполномочено и не будет.





Он также сказал, что это пока нерешенный вопрос, чтобы сделать ВНС конституционным органом:





«Это в Конституции будет в проекте прописано и на референдуме вы будете решать. Никто на Всебелорусском собрании не будет принимать конституционных решений, чтобы вы знали. Никто! Собрание должно очертить ориентиры на пятилетку».





UDF.BY поинтересовался у экспертов: кто или что заставило Лукашенко передумать насчет изменения Конституции на ВНС?

«Лукашенко никуда от внесения изменений в Конституцию не денется»

Член политсовета ОГП и национальный координатор кампании «Право выбора-2020» Лев Марголин в комментарии UDF.BY отметил, что руководитель страны осознал, что идея с изменением Конституции на ВНС пользы не принесет.





«Наверное, не все люди более-менее трезвого рассудка ушли из Администрации президента, видимо, там кто-то остался, кто подсказал Лукашенко, что идея с ВНС никуда не годится. А возможно, ему друзья-россияне подсказали. Но не факт, что это решение будет окончательным», – сказал Марголин.





На данный момент он видит два варианта развития событий.





«Во-первых, можно все-таки рискнуть и попытаться провести референдум. А во-вторых, если ВНС все же придадут статус конституционного и постоянно действующего органа без референдума, то ничто не мешает собрать его, допустим, через три месяца и принять изменения в Конституцию», – считает Марголин.





По его мнению, принятие новой Конституции неизбежно:





«Лукашенко никуда от внесения изменений в Конституцию не денется. Потому что иначе денег от России не получит».





Когда может состояться референдум?





«Его могут назначить в любой момент – например, на том же ВНС в феврале. В теперешней ситуации что-то предсказывать очень сложно. Не исключаю, что власти рассматривают даже предсказания астрологов: когда можно принимать решения, когда нет», – сказал Марголин.





Еще более трудно прогнозировать, чем может закончится возможный плебисцит.





«Надо же будет формировать комиссии по его проведению. Я очень сомневаюсь, что найдется много желающих работать в участковых комиссиях. Что удастся их запугать, чтобы они выдали нужный результат. Если перед 9 августа члены избиркомов верили, что все будет как обычно, то сейчас они понимают, что как обычно не будет. Непонятно, как отнесется к голосованию народ, который за референдум, но только после ухода Лукашенко. Банально может не хватить явки», – отметил Марголин.

«Референдум может состояться до конца 2021-го»

Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF.BY отметил, что высказывания Лукашенко по поводу конституционной реформы были достаточно противоречивы, но из них не стоило делать вывод, что он хотел избежать проведения референдума.





«Идея о том, что Конституцию нужно принимать на референдуме, – не новая. Эта форма озвучивалась и подразумевалась после президентских выборов. Возможно, на ВНС будет предложен проект Конституции, но не думаю, что власти стали бы подменять референдум таким нелегитимным и не уполномоченным органом, как Всебелорусское собрание. Изменения в основной закон требуют легитимности», – сказал Казакевич.





Когда может состояться референдум?





«Думаю, в этом году, до конца 2021-го. На данный момент кажется, что его могут планировать провести летом, но возможно он может состояться и осенью. Точные сроки назвать сложно. Но было обещание Лукашенко провести референдум в 2021 году и думаю, эта кампания будет проведена», – считает Казакевич.









Какими могут оказаться результаты референдума по принятию изменений в Конституцию?





«Это зависит от многих факторов. Если его проведение будет сопровождаться общенациональным диалогом или хотя бы временным компромиссом между широким спектром политических сил, то тогда изменения в Конституцию могут быть приняты обществом и могут стать основой для политического развития. Второй сценарий – продавливание властями своего проекта, без консультаций с другими политическими силами. В таком случае проблемы с легитимностью останутся и разрешения политического кризиса не произойдет», – считает Казакевич



