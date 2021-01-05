



Решения принято “в целях консолидации общества, сплочения беларуского народа на основе идей суверенитета и независимости страны”, пишет belprauda.com





В 1970 году Президентом Чили стал Сальвадор Альенде – кандидат блока НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО – UNIDAD POPULAR – коммунисты, социалисты, радикалы, социал-демократы, Движение единого народного действия (МАПУ), Независимое народное действие (АПИ).

Началась реализация предвыборной программы “Народного единства” и практически сразу же – противодействие и сопротивление преобразованиям.





А потом Альенде и Лукашенко появились с автоматом….



