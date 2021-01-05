Британский социологический центр “Chatham House” провел очередное незаконное в нашей стране социологическое исследование. Проводилось оно дистанционно с использованием метода компьютерного веб-интервью, в котором в этот раз поучаствовали 864 человека, пишет telegraf.by





Опрос проходил с 13 по 18 ноября. Респондентам предложили выбрать до трех человек из списка. По этой причине результат получился более 100%. Статистическая погрешность, по утверждениям британских исследователей, не должна превышать 3,3%.





Согласно законам Беларуси, проводить опросы общественного мнения в Беларуси имеют право только аккредитованные Комиссией по опросам общественного мнения при Национальной академии наук Беларуси. Британские исследователи не указывают в своем опросе, что проходили процедуру аккредитации.

В итоге, лидером опроса стал находящийся до сих пор под стражей Виктор Бабарико с результатом 38.2% голосов.

Второе место занял Александр Лукашенко с 20.8% голосов респондентов. Третье место занял Павел Латушко с результатом 20.3%.

Общий же рейтинг выглядит следующим образом:

Виктор Бабарико — 38,2%

Александр Лукашенко — 20,8%

Павел Латушко — 20,3%

Валерий Цепкало — 12,1%

Светлана Тихановская — 9,9%

Мария Колесникова — 7,5%

Сергей Румас — 7,2%

Сергей Тихановский — 5,9%

Владимир Макей — 2,5%

Зенон Позняк — 2,4%

Андрей Дмитриев — 1,5%

Наталья Кочанова — 1,2%

Максим Знак — 0,7%

Анатолий Лебедько — 0,7%

Владимир Караник — 0,6%

Вероника Цепкало — 0,5%

Юрий Караев — 0,5%

Максим Багрецов — 0,4%

Кирилл Рудый — 0,4%

Ивонка Сурвилла — 0,1%

Никто из вышеперечисленных — 18%



