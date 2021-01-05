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Бабарико на 1-м месте, Тихановская на 5-м. Британцы спросили белорусов, кто достоин быть президентом

Британский социологический центр “Chatham House” провел очередное незаконное в нашей стране социологическое исследование.

Бабарико на 1-м месте, Тихановская на 5-м. Британцы спросили белорусов, кто достоин быть президентом
Британский социологический центр “Chatham House” провел очередное незаконное в нашей стране социологическое исследование. Проводилось оно дистанционно с использованием метода компьютерного веб-интервью, в котором в этот раз поучаствовали 864 человека, пишет telegraf.by

Опрос проходил с 13 по 18 ноября. Респондентам предложили выбрать до трех человек из списка. По этой причине результат получился более 100%. Статистическая погрешность, по утверждениям британских исследователей, не должна превышать 3,3%.

Согласно законам Беларуси, проводить опросы общественного мнения в Беларуси имеют право только аккредитованные Комиссией по опросам общественного мнения при Национальной академии наук Беларуси. Британские исследователи не указывают в своем опросе, что проходили процедуру аккредитации.

В итоге, лидером опроса стал находящийся до сих пор под стражей Виктор Бабарико с результатом 38.2% голосов. 

Второе место занял Александр Лукашенко с 20.8% голосов респондентов. Третье место занял Павел Латушко с результатом 20.3%.

Общий же рейтинг выглядит следующим образом:

Виктор Бабарико — 38,2%
Александр Лукашенко — 20,8%
Павел Латушко — 20,3%
Валерий Цепкало — 12,1%
Светлана Тихановская — 9,9%
Мария Колесникова — 7,5%
Сергей Румас — 7,2%
Сергей Тихановский — 5,9%
Владимир Макей — 2,5%
Зенон Позняк — 2,4%
Андрей Дмитриев — 1,5%
Наталья Кочанова — 1,2%
Максим Знак — 0,7%
Анатолий Лебедько — 0,7%
Владимир Караник — 0,6%
Вероника Цепкало — 0,5%
Юрий Караев — 0,5%
Максим Багрецов — 0,4%
Кирилл Рудый — 0,4%
Ивонка Сурвилла — 0,1%
Никто из вышеперечисленных — 18%
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