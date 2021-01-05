Андрей Суздальцев: Надо писать заявление в следственные органы
Российский политолог, доцент НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Андрей Суздальцев отреагировал на «планы Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси» убить его.
Андрей Суздальцев Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Российский политолог, доцент НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Андрей Суздальцев отреагировал на «планы Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси» убить его. Об этом во вторник, 5 января, сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
По его словам, надо писать заявление в следственные органы, если все юридические основания будут достаточно серьезными. Кроме того, это стоит сделать, если «действительно будет какое-то обращение к [Игорю] Макару, который получается вроде как свидетель».
Политолог добавил, что если Россия начнет открыто реагировать на те заявления, что высказал бывший заместитель командира боевой группы Министерства внутренних дел (МВД) Беларуси «Алмаз» Игорь Макар, то изменятся отношения с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
«У нас сложные отношения с Беларусью, много всего было. Охота на граждан — тоже уже было. Удивляться этому нечего. Но в общем, это будет нерадостное решение публичное со стороны России,
в Минске будут недовольны. Они привыкли к некоторой безнаказанности, что хотят, то и вытворяют», — заявил он.
Напомним, Павел Шеремет погиб в Киеве в 2016-м, когда его автомобиль взорвали. На Украине задержаны три участника войны в Донбассе, которых обвинили в организации убийства. По версии следствия, они хотели дестабилизировать ситуацию в стране.
18:27 05/01/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение